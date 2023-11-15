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В Харькове СБУ обвинила доцента университета в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.11.2023
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11:51 15.11.2023 (обновлено: 12:09 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sbu-1909550727.html
В Харькове СБУ обвинила доцента университета в сотрудничестве с Россией
В Харькове СБУ обвинила доцента университета в сотрудничестве с Россией - РИА Новости, 15.11.2023
В Харькове СБУ обвинила доцента университета в сотрудничестве с Россией
СБУ сообщила в Telegram о задержании в Харькове доцента университета по подозрению в сотрудничестве с Россией, ему грозит пожизненное заключение. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:51
2023-11-15T12:09
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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram о задержании в Харькове доцента университета по подозрению в сотрудничестве с Россией, ему грозит пожизненное заключение. "СБУ задержала в Харькове 49-летнего доцента университета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ. Служба безопасности имени доцента не называет, однако, как утверждает украинское издание "Клименко.Тайм", речь идет о Валерии Радченко. По данным следствия, подозреваемый якобы передавал информацию о перемещении ВСУ, нахождении логистических складов, включая боеприпасы и амуницию. Задержан он был в собственном доме. У него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику. СБУ предъявила задержанному обвинение по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения". В настоящее время он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.
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харьков, россия, служба безопасности украины, вооруженные силы украины, общество, украина
Специальная военная операция на Украине, Харьков, Россия, Служба безопасности Украины, Вооруженные силы Украины, Общество, Украина
В Харькове СБУ обвинила доцента университета в сотрудничестве с Россией

СБУ: в Харькове задержали доцента ВУЗа по подозрению в сотрудничестве с РФ

© Служба безпеки УкраїниОбыск в квартире доцента университета в Харькове, задержанного по подозрению в сотрудничестве с Россией
Обыск в квартире доцента университета в Харькове, задержанного по подозрению в сотрудничестве с Россией
© Служба безпеки України
Обыск в квартире доцента университета в Харькове, задержанного по подозрению в сотрудничестве с Россией
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. СБУ сообщила в Telegram о задержании в Харькове доцента университета по подозрению в сотрудничестве с Россией, ему грозит пожизненное заключение.
«
"СБУ задержала в Харькове 49-летнего доцента университета", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СБУ.
Служба безопасности имени доцента не называет, однако, как утверждает украинское издание "Клименко.Тайм", речь идет о Валерии Радченко.
По данным следствия, подозреваемый якобы передавал информацию о перемещении ВСУ, нахождении логистических складов, включая боеприпасы и амуницию. Задержан он был в собственном доме. У него изъяли мобильный телефон и компьютерную технику.
СБУ предъявила задержанному обвинение по статье "государственная измена, совершенная в условиях военного положения". В настоящее время он находится под стражей. Фигуранту грозит пожизненное заключение.
СБУ - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковРоссияСлужба безопасности УкраиныВооруженные силы УкраиныОбществоУкраина
 
 
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