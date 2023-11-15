https://ria.ru/20231115/sbor_musora-1909692133.html

В Химках открыли обновленный пункт по раздельному сбору отходов "Мегабак"

В Химках открыли обновленный пункт по раздельному сбору отходов "Мегабак" - РИА Новости, 15.11.2023

В Химках открыли обновленный пункт по раздельному сбору отходов "Мегабак"

Обновленная площадка по раздельному сбору отходов "Мегабак" открылась в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:49

2023-11-15T20:49

2023-11-15T20:49

химки

общество

московская область (подмосковье)

раздельный сбор мусора

отходы

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Обновленная площадка по раздельному сбору отходов "Мегабак" открылась в подмосковных Химках, сообщает пресс-служба администрации городского округа. На площадке появился пункт приема, где можно обменять вторсырье на деньги. Также там установлены дополнительные контейнеры для сбора батареек и цветных металлов, организован обмен игрушками, одеждой, книгами. Вице-губернатор Московской области Евгений Хромушин и глава Химок Дмитрий Волошин вместе с жителями приняли участие в открытии обновленного "Мегабака" и обсудили реализацию экологических инициатив. "Благодаря этому химкинскому пункту "Мегабак" более 10 тонн пластика, шин, стекла и других отходов не отправились на свалки, а были переработаны и использованы повторно с пользой для природы. Мы рады, что именно Химки стали первым городом Подмосковья, где "Мегабак" теперь функционирует в таком обновленном виде. Наши жители активно поддерживают экологические инициативы, мы видим, что все больше химчан пользуются "Мегабаком"", - цитирует пресс-служба слова Волошина. В мини-офисе на площадке за сдачу вторсырья жителям перечисляют вознаграждение деньгами на банковскую карту. Сумма зависит от фракции собранных отходов. Так, за изделия из алюминия, латуни и меди можно получить до 660 рублей за килограмм, за пластиковые бутылки (ПЭТ) - до 15 рублей за килограмм. "Сегодня мы пришли к тому, что Московская область закрыла все 39 полигонов старого формата. Вместо них работают современные комплексы по переработке отходов. Все, что дошло до контейнера и попало в синий контейнер региональный оператор заберет на переработку и это будет переработано", - заявил Хромушин, его слова приводит пресс-служба Химок. Кроме того, здесь расположен один из самых больших пунктов приема батареек и аккумуляторов. Их относят ко второму классу опасности - при неправильной утилизации токсичные вещества от использованных элементов питания попадают в почву и грунтовые воды, загрязняя окружающую среду. Также в "Мегабаке" теперь появился пункт обмена. Жители могут сдать ненужную одежду, обувь, детские игрушки и книги в специальное место, откуда их смогут забрать нуждающиеся. В пресс-службе отметили, что контейнерная площадка открыта с понедельника по пятницу с 9:00 до 19:00, в субботу с 10:00 до 17:000 вблизи дома №9 на улице Машинцева. Собранные отходы по мере их накопления напрямую забирают компании-переработчики, а также региональные операторы области.

https://ria.ru/20231114/teplosnabzhenie-1909341065.html

химки

московская область (подмосковье)

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химки, общество, московская область (подмосковье), раздельный сбор мусора, отходы