https://ria.ru/20231115/sanutsii-1909649315.html
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС
Новый, 12-й пакет антироссийских санкций — это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, рестрикции не останутся без... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:49
2023-11-15T17:49
2023-11-15T18:00
россия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
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мария захарова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций — это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, рестрикции не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что "эти рестрикции ничего нового из тенденций не привнесут". "Тенденции все давно понятны и очевидны. В Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики", - отметила официальный представитель МИД РФ.Захарова предупредила, что "разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа, все это всегда предусматривается".Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России. Издание Блумберг сообщило в среду, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, европа, мария захарова
Россия, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Европа, Мария Захарова
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС
Захарова анонсировала ответ на 12-й пакет антироссийский санкций ЕС