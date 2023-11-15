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МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
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17:49 15.11.2023 (обновлено: 18:00 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sanutsii-1909649315.html
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС
Новый, 12-й пакет антироссийских санкций — это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, рестрикции не останутся без... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:49
2023-11-15T18:00
россия
москва
евросоюз
санкции в отношении россии
еврокомиссия
европа
мария захарова
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций — это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, рестрикции не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.Она добавила, что "эти рестрикции ничего нового из тенденций не привнесут". "Тенденции все давно понятны и очевидны. В Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики", - отметила официальный представитель МИД РФ.Захарова предупредила, что "разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа, все это всегда предусматривается".Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России. Издание Блумберг сообщило в среду, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.
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россия, москва, евросоюз, санкции в отношении россии, еврокомиссия, европа, мария захарова
Россия, Москва, Евросоюз, Санкции в отношении России, Еврокомиссия, Европа, Мария Захарова
МИД России пообещал ответить на проект нового пакета санкций ЕС

Захарова анонсировала ответ на 12-й пакет антироссийский санкций ЕС

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел России в Москве
Здание Министерства иностранных дел России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел России в Москве
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Новый, 12-й пакет антироссийских санкций — это агрессивная деятельность со стороны Запада и нарушение норм международного права, рестрикции не останутся без ответа, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Она добавила, что "эти рестрикции ничего нового из тенденций не привнесут". "Тенденции все давно понятны и очевидны. В Брюсселе уже давно нацеливаются на пока не охваченные санкциями отрасли российской экономики", - отметила официальный представитель МИД РФ.
Захарова предупредила, что "разумеется, антироссийские действия Евросоюза не останутся без ответа, все это всегда предусматривается".
Ранее Еврокомиссия подтвердила РИА Новости передачу странам ЕС предложений по 12-му пакету санкций против России. Издание Блумберг сообщило в среду, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.
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РоссияМоскваЕвросоюзСанкции в отношении РоссииЕврокомиссияЕвропаМария Захарова
 
 
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