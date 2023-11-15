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Эксперт прокомментировал содержание нового проекта санкции ЕС против России - РИА Новости, 15.11.2023
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18:11 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909662136.html
Эксперт прокомментировал содержание нового проекта санкции ЕС против России
Эксперт прокомментировал содержание нового проекта санкции ЕС против России - РИА Новости, 15.11.2023
Эксперт прокомментировал содержание нового проекта санкции ЕС против России
Возможные санкции ЕС в виде обязательного разрешения на вывод средств могут быть особенно чувствительны для небольших компаний российского происхождения,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:11
2023-11-15T18:11
россия
европа
евросоюз
санкции в отношении россии
в мире
экономика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Возможные санкции ЕС в виде обязательного разрешения на вывод средств могут быть особенно чувствительны для небольших компаний российского происхождения, поделилась мнением с РИА Новости старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко. Ранее в среду издание Блумберг сообщило, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС. "Это может быть еще один способ удержания капитала внутри ЕС. Для предпринимателей из России это будет чувствительно, в том числе с точки зрения российского законодательства – особенно для крупных экспортеров в рамках обязательной продажи экспортной выручки. Небольшие компании-экспортеры из России, вероятно, столкнутся с большими трудностями – чем крупные, так как не будут иметь значимого влияния на получение разрешения со стороны ЕС", - считает эксперт. Кроме того, по словам Бондаренко, не стоит забывать про санкционную составляющую. "Вряд ли ЕС предоставит разрешение о выводе средств компаниям, находящимися под санкциями", - добавляет она.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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россия, европа, евросоюз, санкции в отношении россии, в мире, экономика
Россия, Европа, Евросоюз, Санкции в отношении России, В мире, Экономика
Эксперт прокомментировал содержание нового проекта санкции ЕС против России

Эксперт ВШЭ: новые санкции ЕС могут осложнить работу малого бизнеса из РФ

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Возможные санкции ЕС в виде обязательного разрешения на вывод средств могут быть особенно чувствительны для небольших компаний российского происхождения, поделилась мнением с РИА Новости старший преподаватель департамента мировой экономики факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Ксения Бондаренко.
Ранее в среду издание Блумберг сообщило, что Евросоюз в рамках 12-го пакета санкций против России предлагает, в числе прочего, ввести частичный валютный контроль: компаниям в Европе, которые частично или полностью принадлежат российским лицам, придется запрашивать официальное разрешение, если они захотят вывести средства из ЕС.
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"Это может быть еще один способ удержания капитала внутри ЕС. Для предпринимателей из России это будет чувствительно, в том числе с точки зрения российского законодательства – особенно для крупных экспортеров в рамках обязательной продажи экспортной выручки. Небольшие компании-экспортеры из России, вероятно, столкнутся с большими трудностями – чем крупные, так как не будут иметь значимого влияния на получение разрешения со стороны ЕС", - считает эксперт.
Кроме того, по словам Бондаренко, не стоит забывать про санкционную составляющую. "Вряд ли ЕС предоставит разрешение о выводе средств компаниям, находящимися под санкциями", - добавляет она.
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