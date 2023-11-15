https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909660946.html

ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций

ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций - РИА Новости, 15.11.2023

ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций

Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:05

2023-11-15T18:05

2023-11-15T20:21

россия

евросоюз

в мире

жозеп боррель

еврокомиссия

санкции в отношении россии

украина

владимир путин

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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций в рамках 12-го пакета санкций, сообщила внешнеполитическая служба союза."Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.Уточняется, что персональные санкции коснутся представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов, а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".В офисе Борреля подчеркнули, что ЕК предложила новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на российскую нефть и противодействию обходу санкций.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html

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россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, владимир путин