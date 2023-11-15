Рейтинг@Mail.ru
ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:05 15.11.2023 (обновлено: 20:21 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909660946.html
ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций
ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций - РИА Новости, 15.11.2023
ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций
Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:05
2023-11-15T20:21
россия
евросоюз
в мире
жозеп боррель
еврокомиссия
санкции в отношении россии
украина
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_0:0:3038:1709_1920x0_80_0_0_4649d4a70fba140e8266fa7e7483eeb2.jpg
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций в рамках 12-го пакета санкций, сообщила внешнеполитическая служба союза."Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.Уточняется, что персональные санкции коснутся представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов, а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".В офисе Борреля подчеркнули, что ЕК предложила новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на российскую нефть и противодействию обходу санкций.После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231114/aktivy-1909165011.html
https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812874132_208:0:2940:2048_1920x0_80_0_0_6160aad686e53e20aa0f5f590d596931.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, евросоюз, в мире, жозеп боррель, еврокомиссия, санкции в отношении россии, украина, владимир путин
Россия, Евросоюз, В мире, Жозеп Боррель, Еврокомиссия, Санкции в отношении России, Украина, Владимир Путин
ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций

Боррель предложил ввести санкции против 120 российских физлиц и организаций

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций в рамках 12-го пакета санкций, сообщила внешнеполитическая служба союза.
"Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.
Александр де Кроо - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Что за это будет": Запад испугался захваченных российских активов
14 ноября, 08:00
Уточняется, что персональные санкции коснутся представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов, а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".
В офисе Борреля подчеркнули, что ЕК предложила новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на российскую нефть и противодействию обходу санкций.

Нефтяные санкции против Москвы действуют с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.

После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
На Международном экспортном форуме Сделано в России в Москве - РИА Новости, 1920, 01.11.2023
Запад возмущен предательским ростом мощи России
1 ноября, 08:00
 
РоссияЕвросоюзВ миреЖозеп БоррельЕврокомиссияСанкции в отношении РоссииУкраинаВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала