ЕС предложил ввести ограничения против 120 российских физлиц и организаций
Боррель предложил ввести санкции против 120 российских физлиц и организаций
© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 15 ноя — РИА Новости. Еврокомиссия совместно с верховным представителем ЕС по внешней политике Жозепом Боррелем предложили совету Евросоюза ввести ограничения в отношении более 120 российских физлиц и организаций в рамках 12-го пакета санкций, сообщила внешнеполитическая служба союза.
"Верховный представитель предлагает ввести санкции в отношении более 120 физических и юридических лиц за их роль в подрыве суверенитета и территориальной целостности Украины", — говорится в заявлении.
Уточняется, что персональные санкции коснутся представителей российского военного, оборонного и ИТ-сектора, других важных экономических операторов, а также "лиц, распространяющих дезинформацию и пропаганду".
В офисе Борреля подчеркнули, что ЕК предложила новые экспортные и импортные ограничения, а также меры по ужесточению контроля цен на российскую нефть и противодействию обходу санкций.
Нефтяные санкции против Москвы действуют с 5 декабря 2022 года: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. В ответ Владимир Путин запретил поставлять российскую нефть, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной стоимости.
После начала спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но ограничительные меры нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.