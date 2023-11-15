https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909641899.html

ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций

ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2023

ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций

Новый пакет санкций ЕС против России включит новые запреты на импорт и экспорт, меры по контролю за ценами на нефть РФ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:20

2023-11-15T17:20

2023-11-15T17:35

россия

еврокомиссия

экономика

в мире

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755613848_0:0:3330:1873_1920x0_80_0_0_bfd5b8120efba85cba6bec1096e47da5.jpg

БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России включит новые запреты на импорт и экспорт, меры по контролю за ценами на нефть РФ, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.Собеседник агентства также подтвердил передачу предложений по санкционному пакету странам ЕС на согласование."Новый пакет будет включать новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению (контроля – ред.) цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции", - указал он.По его словам, "пакет также направлен на сокращение… доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам". "Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнёрами по G7", - указал представитель ЕК РИА Новости."Мы подтверждаем, что совместные предложения Еврокомиссии и верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля – ред.) в рамках предложенного 12-го пакета санкций были приняты Комиссией… Теперь государства-члены ЕС должны единогласно принять пакет, включая предложения верховного представителя. Мы будем тесно сотрудничать с Советом ЕС, чтобы обеспечить это как можно скорее", - также сообщил представитель ЕК.

https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html

https://ria.ru/20231101/zapad-1906538916.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, еврокомиссия, экономика, в мире, санкции в отношении россии