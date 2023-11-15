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ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2023
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17:20 15.11.2023 (обновлено: 17:35 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909641899.html
ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций
ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций - РИА Новости, 15.11.2023
ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций
Новый пакет санкций ЕС против России включит новые запреты на импорт и экспорт, меры по контролю за ценами на нефть РФ, сообщил РИА Новости представитель... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:20
2023-11-15T17:35
россия
еврокомиссия
экономика
в мире
санкции в отношении россии
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России включит новые запреты на импорт и экспорт, меры по контролю за ценами на нефть РФ, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.Собеседник агентства также подтвердил передачу предложений по санкционному пакету странам ЕС на согласование."Новый пакет будет включать новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению (контроля – ред.) цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции", - указал он.По его словам, "пакет также направлен на сокращение… доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам". "Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнёрами по G7", - указал представитель ЕК РИА Новости."Мы подтверждаем, что совместные предложения Еврокомиссии и верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля – ред.) в рамках предложенного 12-го пакета санкций были приняты Комиссией… Теперь государства-члены ЕС должны единогласно принять пакет, включая предложения верховного представителя. Мы будем тесно сотрудничать с Советом ЕС, чтобы обеспечить это как можно скорее", - также сообщил представитель ЕК.
https://ria.ru/20231110/rossiyskie_aktivy-1908511959.html
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россия, еврокомиссия, экономика, в мире, санкции в отношении россии
Россия, Еврокомиссия, Экономика, В мире, Санкции в отношении России
ЕК рассказала подробности о новом пакете антироссийских санкций

ЕК: 12-й пакет санкций против РФ коснется ограничений экспорта и цен на нефть

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаг Евросоюза
Флаг Евросоюза - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 15 ноя – РИА Новости. Новый пакет санкций ЕС против России включит новые запреты на импорт и экспорт, меры по контролю за ценами на нефть РФ, сообщил РИА Новости представитель Еврокомиссии.
Собеседник агентства также подтвердил передачу предложений по санкционному пакету странам ЕС на согласование.
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"Новый пакет будет включать новые запреты на импорт и экспорт, действия по ужесточению (контроля – ред.) цен на нефть и жесткие меры в отношении компаний третьих стран, которые обходят санкции", - указал он.
По его словам, "пакет также направлен на сокращение… доходов, которые Россия получает от экспорта алмазов в Европу и ее партнерам". "Это делается в очень тесном сотрудничестве с нашими партнёрами по G7", - указал представитель ЕК РИА Новости.
"Мы подтверждаем, что совместные предложения Еврокомиссии и верховного представителя ЕС (Жозепа Борреля – ред.) в рамках предложенного 12-го пакета санкций были приняты Комиссией… Теперь государства-члены ЕС должны единогласно принять пакет, включая предложения верховного представителя. Мы будем тесно сотрудничать с Советом ЕС, чтобы обеспечить это как можно скорее", - также сообщил представитель ЕК.
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