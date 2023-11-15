Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России
МИД Молдавии заявил о присоединении к четырем пакетам санкций против России
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе, заявил глава МИД республики Нику Попеску.
"Остаются еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Республику Молдова. Наша цель - сохранить стабильность и безопасность страны. Все меры по присоединению Молдавии к пакетам санкций проходят анализ... Есть шесть пакетов санкций, которые так или иначе затрагивают граждан или юридических лиц из РФ. На этом этапе Молдавия присоединилась к четырем пакетам", - отметил Попеску на брифинге. Официальных заявлений об этом в Кишиневе ранее не делали.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.