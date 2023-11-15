https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909638817.html

Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России

Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России - РИА Новости, 15.11.2023

Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России

Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:10

2023-11-15T17:10

2023-11-15T17:10

россия

молдавия

в мире

николай попеску

санкции в отношении россии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149539/09/1495390910_0:122:3072:1849_1920x0_80_0_0_ee9fabf3f7aa493c90babc0849097d08.jpg

КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе, заявил глава МИД республики Нику Попеску. "Остаются еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Республику Молдова. Наша цель - сохранить стабильность и безопасность страны. Все меры по присоединению Молдавии к пакетам санкций проходят анализ... Есть шесть пакетов санкций, которые так или иначе затрагивают граждан или юридических лиц из РФ. На этом этапе Молдавия присоединилась к четырем пакетам", - отметил Попеску на брифинге. Официальных заявлений об этом в Кишиневе ранее не делали. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.

https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html

россия

молдавия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, молдавия, в мире, николай попеску, санкции в отношении россии