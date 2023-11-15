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Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России - РИА Новости, 15.11.2023
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17:10 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909638817.html
Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России
Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России - РИА Новости, 15.11.2023
Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России
Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе, заявил глава МИД республики... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:10
2023-11-15T17:10
россия
молдавия
в мире
николай попеску
санкции в отношении россии
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе, заявил глава МИД республики Нику Попеску. "Остаются еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Республику Молдова. Наша цель - сохранить стабильность и безопасность страны. Все меры по присоединению Молдавии к пакетам санкций проходят анализ... Есть шесть пакетов санкций, которые так или иначе затрагивают граждан или юридических лиц из РФ. На этом этапе Молдавия присоединилась к четырем пакетам", - отметил Попеску на брифинге. Официальных заявлений об этом в Кишиневе ранее не делали. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
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россия, молдавия, в мире, николай попеску, санкции в отношении россии
Россия, Молдавия, В мире, Николай Попеску, Санкции в отношении России
Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России

МИД Молдавии заявил о присоединении к четырем пакетам санкций против России

© Sputnik / Мирослав Ротарь | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии в Кишиневе
Флаги Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Флаги Молдавии в Кишиневе. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 15 ноя - РИА Новости. Молдавия присоединилась к четырем из шести пакетов санкций против России, два других пакета находятся на стадии анализа в Кишиневе, заявил глава МИД республики Нику Попеску.
"Остаются еще некоторые пакеты санкций, которые анализируют на предмет экономического влияния на Республику Молдова. Наша цель - сохранить стабильность и безопасность страны. Все меры по присоединению Молдавии к пакетам санкций проходят анализ... Есть шесть пакетов санкций, которые так или иначе затрагивают граждан или юридических лиц из РФ. На этом этапе Молдавия присоединилась к четырем пакетам", - отметил Попеску на брифинге. Официальных заявлений об этом в Кишиневе ранее не делали.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
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