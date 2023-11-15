https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909586325.html
СМИ: послы стран ЕС планируют обсудить 12-й пакет санкций в пятницу
СМИ: послы стран ЕС планируют обсудить 12-й пакет санкций в пятницу - РИА Новости, 15.11.2023
СМИ: послы стран ЕС планируют обсудить 12-й пакет санкций в пятницу
Послы стран ЕС намерены обсудить предложения по новым санкциям блока против России в пятницу, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:00
2023-11-15T14:00
2023-11-15T14:10
евросоюз
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санкции в отношении россии
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экономика
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Послы стран ЕС намерены обсудить предложения по новым санкциям блока против России в пятницу, сообщает издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов."Послы ЕС намерены обсудить пакет в первый раз в пятницу", - говорится в сообщении издания.В понедельник глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что надеется представить свое предложение по 12-му пакету антироссийских санкций уже на этой неделе, он включит новые списки персональных ограничений, а также новые экспортные санкции, в том числе в отношении алмазов.В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20231110/sanktsii-1908640238.html
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евросоюз, в мире, санкции в отношении россии, россия, экономика
Евросоюз, В мире, Санкции в отношении России, Россия, Экономика
СМИ: послы стран ЕС планируют обсудить 12-й пакет санкций в пятницу
СМИ: послы стран ЕС хотят обсудить 12-й пакет санкций против России в пятницу