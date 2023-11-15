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СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
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13:35 15.11.2023 (обновлено: 16:51 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909579680.html
СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС
СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 15.11.2023
СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС
В новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат запрет на российские алмазы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T13:35
2023-11-15T16:51
россия
евросоюз
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат запрет на российские алмазы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы.Как ожидается, страны ЕС будут обсуждать предложения по санкциям на этой неделе и еще возможны некоторые изменения."Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах", — говорится в статье.Еще одно предложение касается запрета экспорта в Россию станков и запчастей к ним. В ЕС утверждают, что Россия якобы использует их для изготовления вооружений.Кроме того, список запрещенной продукции могут дополнить химикатами, литиевыми батареями, термостатами, двигателями и вспомогательными двигателями для дронов. Могут попасть под ограничения жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольга и трубы.На этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России. В него входят новые экспортные и персональные ограничения, а также меры по укреплению потолка цен на нефть, призванные ограничить доходы России, и по борьбе с обходом санкций.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html
https://ria.ru/20231114/almazy-1909389687.html
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россия, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии
Россия, Евросоюз, Экономика, Санкции, Санкции в отношении России
СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

Bloomberg: в 12-й пакет санкций ЕС включат запрет на алмазы из России с 1 января

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкФлаги России и ЕС
Флаги России и ЕС - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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Флаги России и ЕС. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат запрет на российские алмазы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы.
Как ожидается, страны ЕС будут обсуждать предложения по санкциям на этой неделе и еще возможны некоторые изменения.
"Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах", — говорится в статье.
Еще одно предложение касается запрета экспорта в Россию станков и запчастей к ним. В ЕС утверждают, что Россия якобы использует их для изготовления вооружений.
Центр сортировки алмазов акционерной компании Алроса в городе Мирный Республики Саха - РИА Новости, 1920, 24.09.2023
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Кроме того, список запрещенной продукции могут дополнить химикатами, литиевыми батареями, термостатами, двигателями и вспомогательными двигателями для дронов. Могут попасть под ограничения жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольга и трубы.
На этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России. В него входят новые экспортные и персональные ограничения, а также меры по укреплению потолка цен на нефть, призванные ограничить доходы России, и по борьбе с обходом санкций.
После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.
Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.
Центр сортировки алмазов - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
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