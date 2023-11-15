https://ria.ru/20231115/sanktsii-1909579680.html

СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС - РИА Новости, 15.11.2023

СМИ узнали подробности о новом пакете антироссийских санкций ЕС

В новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат запрет на российские алмазы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T13:35

2023-11-15T13:35

2023-11-15T16:51

россия

евросоюз

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В новый, 12-й пакет антироссийских санкций Евросоюза включат запрет на российские алмазы, передает агентство Bloomberg со ссылкой на изученные документы.Как ожидается, страны ЕС будут обсуждать предложения по санкциям на этой неделе и еще возможны некоторые изменения."Пакет включает долгожданный запрет на российские алмазы с 1 января, а также поэтапное внедрение запрета на импорт российских алмазов, переработанных в третьих странах", — говорится в статье.Еще одно предложение касается запрета экспорта в Россию станков и запчастей к ним. В ЕС утверждают, что Россия якобы использует их для изготовления вооружений.Кроме того, список запрещенной продукции могут дополнить химикатами, литиевыми батареями, термостатами, двигателями и вспомогательными двигателями для дронов. Могут попасть под ограничения жидкий пропан, зеркальный и передельный чугун, медные и алюминиевые проволоки, фольга и трубы.На этой неделе глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил о завершении подготовки 12-го пакета санкций против России. В него входят новые экспортные и персональные ограничения, а также меры по укреплению потолка цен на нефть, призванные ограничить доходы России, и по борьбе с обходом санкций.После начала российской военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Москву. Как отмечал президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия Запада, но санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель США и их союзников — ухудшить жизнь миллионов людей.Тем не менее Россия справляется с санкционным давлением, а на самом Западе не раз звучали мнения, что эти ограничения неэффективны. Но, как подчеркивали в Москве, Западу не хватает мужества признать провал своей антироссийской санкционной политики.

https://ria.ru/20230924/sanktsii-1898236126.html

https://ria.ru/20231114/almazy-1909389687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, евросоюз, экономика, санкции, санкции в отношении россии