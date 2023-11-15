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Захарова обвинила Санду во лжи из-за заявлений о России - РИА Новости, 15.11.2023
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18:40 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/sandu-1909668734.html
Захарова обвинила Санду во лжи из-за заявлений о России
Захарова обвинила Санду во лжи из-за заявлений о России - РИА Новости, 15.11.2023
Захарова обвинила Санду во лжи из-за заявлений о России
Москва выступает за развитие диалога с Кишиневом, а президент Молдавии Майя Санду говорит неправду, указывая, что общих тем для обсуждения между странами нет,... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:40
2023-11-15T18:40
россия
молдавия
майя санду
мария захарова
в мире
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва выступает за развитие диалога с Кишиневом, а президент Молдавии Майя Санду говорит неправду, указывая, что общих тем для обсуждения между странами нет, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ранее Санду заявила об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией. "Майя Санду просто врет, она пытается представить все таким образом, что двум странам просто не о чем говорить. Это вранье, у этого нет другого определения", - отметила Захарова. По ее мнению, глава Молдавии "занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений", кроме того, ложно обвинила Россию в неуважении интересов молдавского народа. "Российская сторона выступает за взаимоуважительный диалог с дружественным молдавским народом, никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, и исключительно реагирует на жесткие выпады, ложные обвинения и бесконечную антироссийскую риторику, которая льется от нынешнего молдавского руководства. Именно оно пренебрегает чаяниями собственных граждан в угоду западным спонсорам", - сказала Захарова. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
https://ria.ru/20230921/moldaviya-1897816660.html
https://ria.ru/20231114/sandu-1909332588.html
https://ria.ru/20231113/moldaviya-1909097335.html
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россия, молдавия, майя санду, мария захарова, в мире
Россия, Молдавия, Майя Санду, Мария Захарова, В мире
Захарова обвинила Санду во лжи из-за заявлений о России

Захарова: Санду лжет, говоря, что у России и Молдавии нет тем для разговора

© Sputnik / Родион Прока | Перейти в медиабанкПрезидент Молдавии Майя Санду
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Sputnik / Родион Прока
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Президент Молдавии Майя Санду. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Москва выступает за развитие диалога с Кишиневом, а президент Молдавии Майя Санду говорит неправду, указывая, что общих тем для обсуждения между странами нет, заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Ранее Санду заявила об отсутствии общих тем для обсуждения с Россией.
Президент Молдавии Майя Санду - РИА Новости, 1920, 21.09.2023
Санду пошла ва-банк. Молдавия наказывает оппозицию за дружбу с Россией
21 сентября, 16:49
"Майя Санду просто врет, она пытается представить все таким образом, что двум странам просто не о чем говорить. Это вранье, у этого нет другого определения", - отметила Захарова. По ее мнению, глава Молдавии "занимается русофобией и подрывом двусторонних отношений", кроме того, ложно обвинила Россию в неуважении интересов молдавского народа.
"Российская сторона выступает за взаимоуважительный диалог с дружественным молдавским народом, никогда не вмешивалась во внутренние дела Молдавии, и исключительно реагирует на жесткие выпады, ложные обвинения и бесконечную антироссийскую риторику, которая льется от нынешнего молдавского руководства. Именно оно пренебрегает чаяниями собственных граждан в угоду западным спонсорам", - сказала Захарова.
Президент Молдавии Майя Санду общается с журналистами возле избирательного участка в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
В Кремле прокомментировали заявления Санду о России
14 ноября, 12:18
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России.
Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что Запад использует эту страну в антироссийских целях.
Флаг Молдавии - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Молдавии заявили об усталости жителей от антироссийской позиции властей
13 ноября, 12:02
 
РоссияМолдавияМайя СандуМария ЗахароваВ мире
 
 
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