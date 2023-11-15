https://ria.ru/20231115/rubl-1909592294.html

Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля

Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля - РИА Новости, 15.11.2023

Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля

Резкое укрепление рубля связано с действием мер, предпринятых для стабилизации курса, и в первую очередь – с указом президента об обязательной продаже валюты... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T14:24

2023-11-15T14:24

2023-11-15T14:24

экономика

россия

владимир путин

центральный банк рф (цб рф)

федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)

втб

рубль

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резкое укрепление рубля связано с действием мер, предпринятых для стабилизации курса, и в первую очередь – с указом президента об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев провал курса доллара в среду ниже 89 рублей. Курс американской валюты в середине недели упал ниже важного психологического уровня 90 рублей, после чего ее ослабление ускорилось. Курс обновляет минимумы с начала июля – в районе 88,8 рубля, теряя около 2 рублей за сессию. "Доллар снижается шестую неделю подряд и преодолел отметку 90 рублей. Рубль продолжил укрепляться, несмотря на заметное падение цен на нефть в последние недели. Считаем, что ранее предпринятые для стабилизации курса рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и повышение ключевой ставки ЦБ РФ", - сказал Михеев. Кроме того, курс доллара к рублю падает из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: так, за три недели евро вырос с 1,05 до 1,09 доллара, добавляет эксперт. "Полагаем, что рубль может продолжить укрепляться во второй половине ноября по мере приближения очередной пиковой даты налоговых платежей (28 ноября), что еще увеличит продажу инвалюты экспортерами", - резюмирует Михеев. Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.

https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html

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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), втб, рубль, общество