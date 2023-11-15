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Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля - РИА Новости, 15.11.2023
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14:24 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/rubl-1909592294.html
Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля
Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля - РИА Новости, 15.11.2023
Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля
Резкое укрепление рубля связано с действием мер, предпринятых для стабилизации курса, и в первую очередь – с указом президента об обязательной продаже валюты... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:24
2023-11-15T14:24
экономика
россия
владимир путин
центральный банк рф (цб рф)
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
втб
рубль
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резкое укрепление рубля связано с действием мер, предпринятых для стабилизации курса, и в первую очередь – с указом президента об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев провал курса доллара в среду ниже 89 рублей. Курс американской валюты в середине недели упал ниже важного психологического уровня 90 рублей, после чего ее ослабление ускорилось. Курс обновляет минимумы с начала июля – в районе 88,8 рубля, теряя около 2 рублей за сессию. "Доллар снижается шестую неделю подряд и преодолел отметку 90 рублей. Рубль продолжил укрепляться, несмотря на заметное падение цен на нефть в последние недели. Считаем, что ранее предпринятые для стабилизации курса рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и повышение ключевой ставки ЦБ РФ", - сказал Михеев. Кроме того, курс доллара к рублю падает из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: так, за три недели евро вырос с 1,05 до 1,09 доллара, добавляет эксперт. "Полагаем, что рубль может продолжить укрепляться во второй половине ноября по мере приближения очередной пиковой даты налоговых платежей (28 ноября), что еще увеличит продажу инвалюты экспортерами", - резюмирует Михеев. Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.
https://ria.ru/20231115/vvp-1909570283.html
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экономика, россия, владимир путин, центральный банк рф (цб рф), федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), втб, рубль, общество
Экономика, Россия, Владимир Путин, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), ВТБ, Рубль, Общество
Эксперт назвал причину резкого укрепления рубля

Михеев: резкое укрепления рубля связано с указом о продаже валюты экспортерами

© РИА Новости / Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкРубль
Рубль - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Резкое укрепление рубля связано с действием мер, предпринятых для стабилизации курса, и в первую очередь – с указом президента об обязательной продаже валюты некоторыми экспортерами, прокомментировал РИА Новости инвестиционный стратег брокера "ВТБ Мои Инвестиции" Алексей Михеев провал курса доллара в среду ниже 89 рублей.
Курс американской валюты в середине недели упал ниже важного психологического уровня 90 рублей, после чего ее ослабление ускорилось. Курс обновляет минимумы с начала июля – в районе 88,8 рубля, теряя около 2 рублей за сессию.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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"Доллар снижается шестую неделю подряд и преодолел отметку 90 рублей. Рубль продолжил укрепляться, несмотря на заметное падение цен на нефть в последние недели. Считаем, что ранее предпринятые для стабилизации курса рубля меры начали оказывать свое влияние. В первую очередь, это введение обязательной продажи валютной выручки экспортерами и повышение ключевой ставки ЦБ РФ", - сказал Михеев.
Кроме того, курс доллара к рублю падает из-за общего ослабления доллара на международном валютном рынке: так, за три недели евро вырос с 1,05 до 1,09 доллара, добавляет эксперт.
"Полагаем, что рубль может продолжить укрепляться во второй половине ноября по мере приближения очередной пиковой даты налоговых платежей (28 ноября), что еще увеличит продажу инвалюты экспортерами", - резюмирует Михеев.
Президент России Владимир Путин 11 октября подписал указ о возврате на 6 месяцев для ряда компаний обязательной репатриации валютной выручки и ее продаже на российском рынке. При этом отдельные компании будут обязаны представлять в ЦБ и Росфинмониторинг планы-графики покупки и продажи валюты на внутреннем рынке. Кроме того, представители Росфинмониторинга в отдельных компаниях должны, в том числе, мониторить и обеспечивать соблюдение правил валютного регулирования.
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ЭкономикаРоссияВладимир ПутинЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)ВТБРубльОбщество
 
 
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