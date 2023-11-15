https://ria.ru/20231115/rossiyanka-1909631212.html
Оставленная родными в Мексике россиянка получит поддержку, заявил сенатор
Оставленная родными в Мексике россиянка получит поддержку, заявил сенатор - РИА Новости, 15.11.2023
Оставленная родными в Мексике россиянка получит поддержку, заявил сенатор
Российские социальные службы не оставят без поддержки россиянку Валентину Котову, которую родственники в Мексике оставили без денег и помощи, считает сенатор... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T16:37
2023-11-15T16:37
2023-11-15T16:37
в мире
мексика
сша
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александр башкин
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские социальные службы не оставят без поддержки россиянку Валентину Котову, которую родственники в Мексике оставили без денег и помощи, считает сенатор Александр Башкин. Сотрудники российского консульства в Мехико отправили в Москву 73-летнюю россиянки, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике без денег и помощи, рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко. По его словам, сын Котовой и его жена украинка впоследствии уехали из Мексики в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами под дверями российского консульства. "Я надеюсь, что и волонтерские организации РФ и соцслужбы конечно ее не бросят. Конечно, без куска хлеба не оставят и без крова. Но никто не снимет горечи от предательства сына", - сказал политик. Парламентарий отметил, что Котова может рассчитывать на помощь соцслужб, на проживание в учреждениях для пожилых граждан. По словам законодателя, в этой ситуации не удивляет "черствость, бездушие, чрезмерная политизированность проукраинских волонтерских организаций за рубежом, которые существуют на гранты своих хозяев". Вместе с тем, "удивляет позиция сына этой женщины, совершившего предательство по отношению к своей матери".
https://ria.ru/20231109/napadenie-1908445426.html
https://ria.ru/20231014/deportatsiya-1902724780.html
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в мире, мексика, сша, мехико (штат), александр башкин
В мире, Мексика, США, Мехико (штат), Александр Башкин
Оставленная родными в Мексике россиянка получит поддержку, заявил сенатор
Башкин: оставленная родными в Мексике пожилая россиянка получит соцподдержку
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российские социальные службы не оставят без поддержки россиянку Валентину Котову, которую родственники в Мексике оставили без денег и помощи, считает сенатор Александр Башкин.
Сотрудники российского консульства в Мехико
отправили в Москву
73-летнюю россиянки, которую перебравшиеся в США
родственники бросили в Мексике без денег и помощи, рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко. По его словам, сын Котовой и его жена украинка впоследствии уехали из Мексики в США по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами под дверями российского консульства.
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"Я надеюсь, что и волонтерские организации РФ
и соцслужбы конечно ее не бросят. Конечно, без куска хлеба не оставят и без крова. Но никто не снимет горечи от предательства сына", - сказал политик.
Парламентарий отметил, что Котова может рассчитывать на помощь соцслужб, на проживание в учреждениях для пожилых граждан.
По словам законодателя, в этой ситуации не удивляет "черствость, бездушие, чрезмерная политизированность проукраинских волонтерских организаций за рубежом, которые существуют на гранты своих хозяев". Вместе с тем, "удивляет позиция сына этой женщины, совершившего предательство по отношению к своей матери".
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