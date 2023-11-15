https://ria.ru/20231115/rossiyanka-1909544202.html

Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву

Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву - РИА Новости, 15.11.2023

Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву

Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:29

2023-11-15T11:29

2023-11-15T12:18

общество

россия

мексика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909506274_0:320:573:642_1920x0_80_0_0_fb028e38e9805d04c5e6613e12679084.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили РИА Новости в МИД."Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие", — сказали в министерстве.Как рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением.В 2022 году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Котову они оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег.В России у пожилой женщины нет никаких родственников и не осталось жилья.Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутаты обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь Валентине Котовой.

https://ria.ru/20231013/relokanty-1902627507.html

россия

мексика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, мексика