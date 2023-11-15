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Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву - РИА Новости, 15.11.2023
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11:29 15.11.2023 (обновлено: 12:18 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rossiyanka-1909544202.html
Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву
Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву - РИА Новости, 15.11.2023
Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву
Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили РИА Новости в МИД. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:29
2023-11-15T12:18
общество
россия
мексика
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили РИА Новости в МИД.&quot;Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие&quot;, — сказали в министерстве.Как рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением.В 2022 году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Котову они оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег.В России у пожилой женщины нет никаких родственников и не осталось жилья.Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутаты обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь Валентине Котовой.
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общество, россия, мексика
Общество, Россия, Мексика
Россиянка, которую сын бросил в Мехико, прилетела в Москву

МИД: россиянка Котова, которую сын бросил без денег в Мехико, прибыла на родину

© Консульство России в МексикеРоссиянка Валентина Котова в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
© Консульство России в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую сын и его жена-украинка бросили на пороге консульства в Мехико, прилетела в Москву, сообщили РИА Новости в МИД.
«

"Можем подтвердить, что она пересекла сегодня, в 9:00, границу России в аэропорту Домодедово. Дежурный консул в Домодедово оказал все необходимое содействие", — сказали в министерстве.

Как рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко, 73-летняя пенсионерка не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением.
В 2022 году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Котову они оставили на пороге консульства России в Мехико с вещами, но без денег.
В России у пожилой женщины нет никаких родственников и не осталось жилья.
Как сообщил РИА Новости глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников, депутаты обратятся к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь Валентине Котовой.
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