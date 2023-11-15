С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине
Кандидат в президенты Кеннеди-младший заявил, что ослабление России навредит США
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Для США выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров, заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты Роберт Кеннеди — младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.
Издание задало им вопрос о том, следует ли главе государства вступить в мирные переговоры с целью прекратить конфликт на Украине.
"Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. <...>. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший.
Марианна Уильямсон из Демократической партии заявила RS, что мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать долгого конфликта, "как в Афганистане".
Независимый кандидат Корнел Уэст также выступил за принуждение Киева к заключению мирного соглашения. Он заявил, что финансовая поддержка Украины ведет к "бесконечной войне на истощение" и назвал такой путь пустой тратой денег.
«
"В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе", — пообещал Уэст.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.