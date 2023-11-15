Рейтинг@Mail.ru
С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:43 15.11.2023 (обновлено: 09:37 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rossiya-1909492352.html
С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине
С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине - РИА Новости, 15.11.2023
С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине
Для США выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров, заявили опрошенные журналом... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T01:43
2023-11-15T09:37
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
роберт кеннеди
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_18bb94f4b3c3780a8d94f0628d60bca9.jpg
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Для США выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров, заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты Роберт Кеннеди — младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.Издание задало им вопрос о том, следует ли главе государства вступить в мирные переговоры с целью прекратить конфликт на Украине."Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. &lt;...&gt;. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший.Марианна Уильямсон из Демократической партии заявила RS, что мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать долгого конфликта, "как в Афганистане".Независимый кандидат Корнел Уэст также выступил за принуждение Киева к заключению мирного соглашения. Он заявил, что финансовая поддержка Украины ведет к "бесконечной войне на истощение" и назвал такой путь пустой тратой денег."В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе", — пообещал Уэст.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
https://ria.ru/20230929/okonchanie-1899330659.html
https://ria.ru/20231114/pomosch-1909273863.html
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867588523_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_2e0275a4725ed29dfcc1feb0ac6fc238.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, россия, украина, роберт кеннеди
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Роберт Кеннеди
С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине

Кандидат в президенты Кеннеди-младший заявил, что ослабление России навредит США

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины
Флаги США и Украины - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Для США выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров, заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты Роберт Кеннеди — младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.
Издание задало им вопрос о том, следует ли главе государства вступить в мирные переговоры с целью прекратить конфликт на Украине.
Роберт Кеннеди — младший - РИА Новости, 1920, 29.09.2023
Кеннеди-младший сделал неожиданное заявление о конце конфликта на Украине
29 сентября, 04:10
"Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. <...>. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший.
Марианна Уильямсон из Демократической партии заявила RS, что мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать долгого конфликта, "как в Афганистане".
Независимый кандидат Корнел Уэст также выступил за принуждение Киева к заключению мирного соглашения. Он заявил, что финансовая поддержка Украины ведет к "бесконечной войне на истощение" и назвал такой путь пустой тратой денег.
«
"В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе", — пообещал Уэст.
В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 14.11.2023
"Мы не поможем". В Вашингтоне сделали откровенное заявление об Украине
Вчера, 05:26
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаРоберт Кеннеди
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала