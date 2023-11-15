https://ria.ru/20231115/rossiya-1909492352.html

С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине

С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине - РИА Новости, 15.11.2023

С Россией надежнее. В США дали неожиданное обещание по Украине

Для США выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров, заявили опрошенные журналом... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T01:43

2023-11-15T01:43

2023-11-15T09:37

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Для США выгоднее прекратить конфликт на Украине, а новому американскому лидеру придется усадить Украину за стол переговоров, заявили опрошенные журналом Responsible Statecraft кандидаты в президенты Роберт Кеннеди — младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст.Издание задало им вопрос о том, следует ли главе государства вступить в мирные переговоры с целью прекратить конфликт на Украине."Сейчас стратегия США строится на идее о том, что ослабление России входит в наши национальные интересы. Это мнение неверное. <...>. Слабая и нестабильная Россия не пойдет на пользу нашей безопасности, это лишь навредит нам", — ответил независимый кандидат Роберт Кеннеди — младший.Марианна Уильямсон из Демократической партии заявила RS, что мирные переговоры необходимы США, чтобы избежать долгого конфликта, "как в Афганистане".Независимый кандидат Корнел Уэст также выступил за принуждение Киева к заключению мирного соглашения. Он заявил, что финансовая поддержка Украины ведет к "бесконечной войне на истощение" и назвал такой путь пустой тратой денег."В качестве президента я не оставлю Украине иного выбора, кроме как принять участие в дипломатическом процессе", — пообещал Уэст.В последнее время западные СМИ все чаще пишут о том, что США и ЕС начали уставать от украинского конфликта, а поддержка киевского режима ослабевает. По информации телеканала NBC, американские и европейские чиновники уже обсуждают с Киевом возможные последствия мирных переговоров с Россией, включая и общие контуры того, от чего Украине, возможно, придется отказаться, чтобы достичь договоренности.

https://ria.ru/20230929/okonchanie-1899330659.html

https://ria.ru/20231114/pomosch-1909273863.html

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в мире, сша, россия, украина, роберт кеннеди