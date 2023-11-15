https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909711720.html

Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа

Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа - РИА Новости, 15.11.2023

Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа

Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:45

2023-11-15T23:45

2023-11-15T23:59

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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались — среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания.Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".Текст также призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.Согласно тексту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.В документе подчеркивается важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.СБ ООН выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее воздействием на гражданское население, "особенно непропорциональным воздействием на детей".При этом Совбез отвергает насильственное перемещение гражданского населения, в том числе детей.В тексте не содержится осуждения ХАМАС, чего добивались США. В резолюции также нет призыва к прекращению огня – за такой тезис неоднократно выступала Россия.

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html

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