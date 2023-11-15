https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909711720.html
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:45
2023-11-15T23:45
2023-11-15T23:59
в мире
мальта
оон
россия
хамас
совет безопасности оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_0:259:4946:3041_1920x0_80_0_0_9e92905ed794e78f18dec76cf79cdc9b.jpg
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались — среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания.Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".Текст также призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.Согласно тексту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.В документе подчеркивается важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.СБ ООН выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее воздействием на гражданское население, "особенно непропорциональным воздействием на детей".При этом Совбез отвергает насильственное перемещение гражданского населения, в том числе детей.В тексте не содержится осуждения ХАМАС, чего добивались США. В резолюции также нет призыва к прекращению огня – за такой тезис неоднократно выступала Россия.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
https://ria.ru/20231027/izrail-1905511366.html
мальта
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151130/55/1511305594_272:0:4672:3300_1920x0_80_0_0_75d2211f1d61856aa552c510eb82cf8b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, мальта, оон, россия, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Мальта, ООН, Россия, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались — среди них Россия
, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США
и Великобритания
.
"Ужасная бойня". Что может остановить Израиль в Газе
Согласно резолюции, Совбез ООН
"требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".
Текст также призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК
и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС
и другими группировками.
Забыли про законы ведения войны? Так вам напомнят
Согласно тексту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.
В документе подчеркивается важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.
СБ ООН выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее воздействием на гражданское население, "особенно непропорциональным воздействием на детей".
При этом Совбез отвергает насильственное перемещение гражданского населения, в том числе детей.
В тексте не содержится осуждения ХАМАС, чего добивались США. В резолюции также нет призыва к прекращению огня – за такой тезис неоднократно выступала Россия.