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Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа - РИА Новости, 15.11.2023
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23:45 15.11.2023 (обновлено: 23:59 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909711720.html
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа
Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:45
2023-11-15T23:59
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались — среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания.Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".Текст также призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.Согласно тексту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.В документе подчеркивается важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.СБ ООН выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее воздействием на гражданское население, "особенно непропорциональным воздействием на детей".При этом Совбез отвергает насильственное перемещение гражданского населения, в том числе детей.В тексте не содержится осуждения ХАМАС, чего добивались США. В резолюции также нет призыва к прекращению огня – за такой тезис неоднократно выступала Россия.
https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html
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в мире, мальта, оон, россия, хамас, совет безопасности оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сша
В мире, Мальта, ООН, Россия, ХАМАС, Совет Безопасности ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, США
Совбез ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа

СБ ООН принял резолюцию Мальты по сектору Газа с акцентом на защиту детей

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Совет безопасности ООН принял резолюцию Мальты, сфокусированную на проблеме защиты детей в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
За резолюцию проголосовали 12 стран. Три воздержались — среди них Россия, поправку которой о призыве к немедленному перемирию в проект не включили, а также США и Великобритания.
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Согласно резолюции, Совбез ООН "требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей".
Текст также призывает к срочному объявлению длительных гуманитарных пауз и гуманитарных коридоров в секторе Газа "на достаточное число дней" с целью создания беспрепятственного и безопасного гуманитарного доступа для ООН, МККК и других гуманитарных организаций. В резолюции содержится призыв немедленно и без предусловий освободить всех заложников, в том числе детей, удерживаемых ХАМАС и другими группировками.
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Согласно тексту, Совбез призывает стороны не лишать мирное население сектора Газа доступа к гуманитарной помощи, увеличить объемы ее поставки.
В документе подчеркивается важность обеспечения координации, информирования и механизмов деконфликтинга для защиты всех медицинских и гуманитарных работников.
СБ ООН выражает глубокую обеспокоенность гуманитарной ситуацией в секторе Газа и ее воздействием на гражданское население, "особенно непропорциональным воздействием на детей".
При этом Совбез отвергает насильственное перемещение гражданского населения, в том числе детей.
В тексте не содержится осуждения ХАМАС, чего добивались США. В резолюции также нет призыва к прекращению огня – за такой тезис неоднократно выступала Россия.
 
В миреМальтаООНРоссияХАМАССовет Безопасности ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСША
 
 
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