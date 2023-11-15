https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909710262.html

Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023

Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:28

2023-11-15T23:28

2023-11-15T23:35

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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василий небензя

совет безопасности оон

в мире

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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.Голосование по резолюции пройдет сегодня."Хотели бы предложить устную поправку к оперативной части резолюции. Предлагаем добавить в нее новый параграф следующего содержания: "Призывает к немедленному, устойчивому, гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий", - сказал Небензя.

https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html

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россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мальта, василий небензя, совет безопасности оон, в мире