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Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023
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23:28 15.11.2023 (обновлено: 23:35 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909710262.html
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:28
2023-11-15T23:35
россия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мальта
василий небензя
совет безопасности оон
в мире
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.Голосование по резолюции пройдет сегодня."Хотели бы предложить устную поправку к оперативной части резолюции. Предлагаем добавить в нее новый параграф следующего содержания: "Призывает к немедленному, устойчивому, гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
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россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мальта, василий небензя, совет безопасности оон, в мире
Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мальта, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

Небензя: РФ предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкЗаседание СБ ООН
Заседание СБ ООН - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
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Заседание СБ ООН. Архивное фото
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ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Голосование по резолюции пройдет сегодня.
"Хотели бы предложить устную поправку к оперативной части резолюции. Предлагаем добавить в нее новый параграф следующего содержания: "Призывает к немедленному, устойчивому, гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий", - сказал Небензя.
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Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад
10 ноября, 08:00
 
РоссияООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуМальтаВасилий НебензяСовет Безопасности ООНВ мире
 
 
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