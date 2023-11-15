https://ria.ru/20231115/rezolyutsiya-1909710262.html
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:28
2023-11-15T23:28
2023-11-15T23:35
россия
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
мальта
василий небензя
совет безопасности оон
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_0:380:2966:2048_1920x0_80_0_0_d595140d9f5197e0da1e055ce088b097.jpg
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.Голосование по резолюции пройдет сегодня."Хотели бы предложить устную поправку к оперативной части резолюции. Предлагаем добавить в нее новый параграф следующего содержания: "Призывает к немедленному, устойчивому, гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий", - сказал Небензя.
https://ria.ru/20231110/tunneli-1908529287.html
россия
мальта
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/19/1867712233_132:0:2863:2048_1920x0_80_0_0_7b1f14be495644a18aed135a86c4848c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, мальта, василий небензя, совет безопасности оон, в мире
Россия, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Мальта, Василий Небензя, Совет Безопасности ООН, В мире
Россия предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
Небензя: РФ предложила поправку в резолюцию СБ ООН о гумперемирии в секторе Газа
ООН, 15 ноя – РИА Новости. Россия предлагает внести поправку в проект резолюции Совета безопасности ООН по Газе с призывом к немедленному гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению огня, заявил на заседании Совбеза постпред РФ при ООН Василий Небензя.
Голосование по резолюции пройдет сегодня.
"Хотели бы предложить устную поправку к оперативной части резолюции. Предлагаем добавить в нее новый параграф следующего содержания: "Призывает к немедленному, устойчивому, гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий", - сказал Небензя.
Туннели сектора Газа приведут Израиль в ад