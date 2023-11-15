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Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник - РИА Новости, 15.11.2023
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Культура
 
12:14 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/rezhisser-1909556230.html
Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник
Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник - РИА Новости, 15.11.2023
Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник
Режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:14
2023-11-15T12:14
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. Ранее в воскресенье он сообщил агентству, что Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Иванов отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад, и тот был "в бодром состоянии". В понедельник он сообщил, что режиссер находится в больнице на обследовании. "Он в реанимации, состояние нестабильное", - сказал помощник режиссера в среду. Кроме того, режиссер все еще находится на обследовании. "Ничего не могу сказать, пока идет диагностика", - подчеркнул Иванов и добавил, что в таком возрасте может быть "все, что угодно". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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общество, россия, москва, ссср, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик
Культура, Общество, Россия, Москва, СССР, Александр Митта (Рабинович), Геннадий Иванов, Михаил Ромм, ВГИК
Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник

Иванов: режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРежиссер Александр Митта
Режиссер Александр Митта - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Режиссер Александр Митта. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов.
Ранее в воскресенье он сообщил агентству, что Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Иванов отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад, и тот был "в бодром состоянии". В понедельник он сообщил, что режиссер находится в больнице на обследовании.
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"Он в реанимации, состояние нестабильное", - сказал помощник режиссера в среду.
Кроме того, режиссер все еще находится на обследовании. "Ничего не могу сказать, пока идет диагностика", - подчеркнул Иванов и добавил, что в таком возрасте может быть "все, что угодно".
Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.
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