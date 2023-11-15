https://ria.ru/20231115/rezhisser-1909556230.html

Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник

Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник - РИА Новости, 15.11.2023

Режиссер Митта находится в реанимации, сообщил его помощник

Режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:14

2023-11-15T12:14

2023-11-15T12:14

культура

общество

россия

москва

ссср

александр митта (рабинович)

геннадий иванов

михаил ромм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/03/1881933677_0:63:2746:1608_1920x0_80_0_0_c3f3bb470edd48b577b3e64d6a2fa668.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Режиссер Александр Митта находится в реанимации Боткинской больницы, его состояние нестабильное, идет диагностика, сообщил РИА Новости его помощник Геннадий Иванов. Ранее в воскресенье он сообщил агентству, что Митте вызывали скорую из-за повышения температуры, но оставили на домашнем лечении. Иванов отмечал, что в последний раз встречался с Миттой месяц назад, и тот был "в бодром состоянии". В понедельник он сообщил, что режиссер находится в больнице на обследовании. "Он в реанимации, состояние нестабильное", - сказал помощник режиссера в среду. Кроме того, режиссер все еще находится на обследовании. "Ничего не могу сказать, пока идет диагностика", - подчеркнул Иванов и добавил, что в таком возрасте может быть "все, что угодно". Кинорежиссер, актер, сценарист, народный артист России Александр Митта родился 28 марта 1933 года в Москве. Окончил режиссерский факультет ВГИКа, где его наставником был народный артист СССР Михаил Ромм. Дебют режиссера в кино состоялся в 1961 году, когда он поставил вместе с Алексеем Салтыковым фильм ''Друг мой, Колька!''. Митта также снял фильмы ''Гори, гори, моя звезда'', "Экипаж", ''Сказ о том, как царь Петр арапа женил'', сериал ''Граница. Таежный роман'' и другие.

https://ria.ru/20231114/litva-1909425330.html

https://ria.ru/20231114/shatalin-1909431536.html

россия

москва

ссср

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, ссср, александр митта (рабинович), геннадий иванов, михаил ромм, вгик