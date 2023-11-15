Источник рассказал подробности о сжегшей ребенка в печи жительнице Приморья
Жительница Приморья, сжегшая новорожденного, ранее была лишена родительских прав
© Фото : Прокуратура Приморского края/TelegramСотрудники Прокуратуры Приморского края в посёлке Оленевод, где местная жительница убила своего новорожденного ребенка
Сотрудники Прокуратуры Приморского края в посёлке Оленевод, где местная жительница убила своего новорожденного ребенка
ВЛАДИВОСТОК, 15 ноя - РИА Новости. Жительница Приморья, которая родила дома, а после избавилась от младенца, ведёт асоциальный образ жизни, ранее она была лишена родительских прав в отношении двоих своих детей, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах региона.
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"Женщина вела асоциальный образ жизни, злоупотребляет алкоголем. Лишена родительских прав на двоих детей 2008 и 2011 годов рождения", - сказал собеседник агентства, не уточнив других подробностей.
Позже уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова подтвердила РИА Новости, что мать лишена родительских прав, уточнив, что двое детей находятся "в одном из учреждений для детей-сирот Приморского края".
Прокуратура Приморья ранее информировала об обращении в полицию жителей приморского посёлка Оленевод о том, что их односельчанка родила дома ребенка, но после "новорожденный пропал". Со слов женщины, как отмечали в надзорном ведомстве, она на медучете не состояла, родила дома сама, а после избавилась от младенца. Как уточнял РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, селянка рассказала, что "сожгла младенца в печке".
СУСК Приморья сообщало о возбуждении уголовного дела по ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка). При этом в ходе осмотра дома не было выявлено "каких-либо следов, свидетельствующих о рождении ребенка", а женщина пояснила, что роды были преждевременными, на пятом месяце, поэтому она "избавилась от плода", информировало ведомство.