https://ria.ru/20231115/rafakh-1909550109.html

Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах"

Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах" - РИА Новости, 15.11.2023

Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах"

Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Extra News. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:49

2023-11-15T11:49

2023-11-15T16:13

в мире

египет

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

израиль

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0f/1909595310_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_0e63c69acc6bfb9ccc8d023ec5e9bb61.jpg

КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Extra News."Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа из погранперехода "Рафах", — передают журналисты.Как заявили ранее агентству Рейтер источники, Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях ООН в Газе.В конце октября началась наземная фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве. Город Газа окружен сухопутными силами, а вся территория сектора фактически разделена на южную и северную части.Сегодня ЦАХАЛ объявил четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах для эвакуации населения ближе к границе с Египтом.Анклав полностью заблокирован израильскими военными: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация раненых ведется исключительно через КПП "Рафах" — единственный погранпереход на границе с Египтом.

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

египет

сектор газа

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль