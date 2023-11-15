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Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах" - РИА Новости, 15.11.2023
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11:49 15.11.2023 (обновлено: 16:13 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/rafakh-1909550109.html
Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах"
Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах" - РИА Новости, 15.11.2023
Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах"
Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Extra News. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:49
2023-11-15T16:13
в мире
египет
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
израиль
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КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Extra News."Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа из погранперехода "Рафах", — передают журналисты.Как заявили ранее агентству Рейтер источники, Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях ООН в Газе.В конце октября началась наземная фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве. Город Газа окружен сухопутными силами, а вся территория сектора фактически разделена на южную и северную части.Сегодня ЦАХАЛ объявил четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах для эвакуации населения ближе к границе с Египтом.Анклав полностью заблокирован израильскими военными: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация раненых ведется исключительно через КПП "Рафах" — единственный погранпереход на границе с Египтом.
https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html
египет
сектор газа
израиль
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в мире, египет, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
В мире, Египет, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
Первая цистерна с топливом въехала в Газу из Египта через КПП "Рафах"

СМИ: первая цистерна с топливом въехала из Египта в Газу через КПП "Рафах"

© AFP 2023Автоцистерна с топливом на пограничном переходе "Рафах". 15 ноября 2023
Автоцистерна с топливом на пограничном переходе Рафах. 15 ноября 2023 - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AFP 2023
Автоцистерна с топливом на пограничном переходе "Рафах". 15 ноября 2023
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КАИР, 14 ноя — РИА Новости. Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа через контрольно-пропускной пункт "Рафах", сообщил египетский телеканал Extra News.
"Первая автоцистерна с топливом въехала в сектор Газа из погранперехода "Рафах", — передают журналисты.
Как заявили ранее агентству Рейтер источники, Израиль одобрил поставку 24 тысяч литров дизельного топлива для грузовиков, участвующих в операциях ООН в Газе.
В конце октября началась наземная фаза операции Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) в анклаве. Город Газа окружен сухопутными силами, а вся территория сектора фактически разделена на южную и северную части.
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Сегодня ЦАХАЛ объявил четырехчасовую приостановку военных действий в некоторых районах для эвакуации населения ближе к границе с Египтом.
Анклав полностью заблокирован израильскими военными: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. Доставка гуманитарных грузов и эвакуация раненых ведется исключительно через КПП "Рафах" — единственный погранпереход на границе с Египтом.
 
В миреЕгипетОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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