https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html
Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ
Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 15.11.2023
Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ
Более двух тысяч человек воспользовались услугами стенда "Работа России" в павильоне Минтруда "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия", сообщил... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:28
2023-11-15T17:28
2023-11-15T17:28
выставка-форум "россия"
михаил иванков
федеральная служба по труду и занятости (роструд)
общество
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч человек воспользовались услугами стенда "Работа России" в павильоне Минтруда "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия", сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков. "На стенде "Работа России" можно ознакомиться с тем, как работает модернизированная служба занятости. По сути, это образец реального обновленного кадрового центра "Работа России". Сейчас такие центры занятости открываются по всей стране. В них реализованы новые адресные подходы, учитывающие жизненные ситуации человека или бизнес ситуации работодателя, то есть каждая проблема, с которой обращается гражданин, рассматривается индивидуально. С момента открытия выставки на стенде "Работа России" более двух тысяч человек уже получили услуги в сфере занятости", - сказал Иванков журналистам. По его словам, наиболее востребованными услугами были профориентация и подача заявления на обучение по нацпроекту "Демография". Кадровые и карьерные консультанты на стенде помогают составить резюме, рассказывают о возможностях для работодателей, о том, как подготовиться к собеседованию, оказывают услуги по подбору кадров и вакансий и так далее. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работать Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
https://ria.ru/20231107/vystavka-1907914382.html
https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html
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михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество
Выставка-форум "Россия", Михаил Иванков, Федеральная служба по труду и занятости (Роструд), Общество
Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ
Иванков: две тысячи человек воспользовались услугами стенда "Работа России"
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч человек воспользовались услугами стенда "Работа России" в павильоне Минтруда "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия", сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков.
"На стенде "Работа России" можно ознакомиться с тем, как работает модернизированная служба занятости. По сути, это образец реального обновленного кадрового центра "Работа России". Сейчас такие центры занятости открываются по всей стране. В них реализованы новые адресные подходы, учитывающие жизненные ситуации человека или бизнес ситуации работодателя, то есть каждая проблема, с которой обращается гражданин, рассматривается индивидуально. С момента открытия выставки на стенде "Работа России" более двух тысяч человек уже получили услуги в сфере занятости", - сказал Иванков журналистам.
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По его словам, наиболее востребованными услугами были профориентация и подача заявления на обучение по нацпроекту "Демография". Кадровые и карьерные консультанты на стенде помогают составить резюме, рассказывают о возможностях для работодателей, о том, как подготовиться к собеседованию, оказывают услуги по подбору кадров и вакансий и так далее.
Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве
на территории ВДНХ начала работать Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.
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