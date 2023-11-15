https://ria.ru/20231115/rabota-1909643601.html

Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ

Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ - РИА Новости, 15.11.2023

Глава Роструда рассказал о стенде "Работа России" на выставке на ВДНХ

Более двух тысяч человек воспользовались услугами стенда "Работа России" в павильоне Минтруда "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия", сообщил... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:28

2023-11-15T17:28

2023-11-15T17:28

выставка-форум "россия"

михаил иванков

федеральная служба по труду и занятости (роструд)

общество

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Более двух тысяч человек воспользовались услугами стенда "Работа России" в павильоне Минтруда "Семья. Работа. Долголетие" на выставке "Россия", сообщил руководитель Роструда Михаил Иванков. "На стенде "Работа России" можно ознакомиться с тем, как работает модернизированная служба занятости. По сути, это образец реального обновленного кадрового центра "Работа России". Сейчас такие центры занятости открываются по всей стране. В них реализованы новые адресные подходы, учитывающие жизненные ситуации человека или бизнес ситуации работодателя, то есть каждая проблема, с которой обращается гражданин, рассматривается индивидуально. С момента открытия выставки на стенде "Работа России" более двух тысяч человек уже получили услуги в сфере занятости", - сказал Иванков журналистам. По его словам, наиболее востребованными услугами были профориентация и подача заявления на обучение по нацпроекту "Демография". Кадровые и карьерные консультанты на стенде помогают составить резюме, рассказывают о возможностях для работодателей, о том, как подготовиться к собеседованию, оказывают услуги по подбору кадров и вакансий и так далее. Четвертого ноября, в День народного единства, в Москве на территории ВДНХ начала работать Международная выставка-форум "Россия", где представлены важнейшие достижения страны, экспозиции всех 89 регионов, ключевых российских компаний и ведомств.

https://ria.ru/20231107/vystavka-1907914382.html

https://ria.ru/20231114/rossiya-1909396721.html

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2023

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

михаил иванков, федеральная служба по труду и занятости (роструд), общество