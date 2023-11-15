https://ria.ru/20231115/pvo-1909509659.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью - РИА Новости, 15.11.2023

ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T08:32

2023-11-15T08:32

2023-11-15T09:20

специальная военная операция на украине

безопасность

смоленская область

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/17/1873664333_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_12e4784685f7cf90cea81bb8a21ae0ca.jpg

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны."Пятнадцатого ноября, около 7:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — говорится в релизе.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. Накануне четыре дрона сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.

смоленская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, смоленская область