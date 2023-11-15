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ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью - РИА Новости, 15.11.2023
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью
Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:32
2023-11-15T08:32
2023-11-15T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны."Пятнадцатого ноября, около 7:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — говорится в релизе.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. Накануне четыре дрона сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.
смоленская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью
МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Смоленской областью