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ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
08:32 15.11.2023 (обновлено: 09:20 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pvo-1909509659.html
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью - РИА Новости, 15.11.2023
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью
Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T08:32
2023-11-15T09:20
специальная военная операция на украине
безопасность
смоленская область
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны.&quot;Пятнадцатого ноября, около 7:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области&quot;, — говорится в релизе.Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. Накануне четыре дрона сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.
смоленская область
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безопасность, смоленская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Смоленская область
ПВО сбила украинский беспилотник над Смоленской областью

МО РФ: ПВО сбила украинский беспилотник самолетного типа над Смоленской областью

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий зенитного расчета
Военнослужащий зенитного расчета - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий зенитного расчета. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Российские средства ПВО сбили украинский дрон над Смоленской областью, заявили в Минобороны.
«

"Пятнадцатого ноября, около 7:30 мск, пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Смоленской области", — говорится в релизе.

Украинские войска практически ежедневно пытаются атаковать приграничные и центральные регионы России беспилотниками, которые перехватывают средства ПВО. Накануне четыре дрона сбили над территорией Московской, Тамбовской, Брянской и Орловской областей.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьСмоленская область
 
 
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