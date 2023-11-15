https://ria.ru/20231115/putin-1909648371.html

Работа избиркомов очень сложна и требует специальных знаний, заявил Путин

Работа избиркомов очень сложна и требует специальных знаний, заявил Путин - РИА Новости, 15.11.2023

Работа избиркомов очень сложна и требует специальных знаний, заявил Путин

Деятельность избирательных комиссий очень сложна, требует глубоких знаний и объективности, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:45

2023-11-15T17:45

2023-11-15T17:46

политика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Деятельность избирательных комиссий очень сложна, требует глубоких знаний и объективности, заявил президент РФ Владимир Путин. "Уважаемые коллеги, хорошо понимаю, что ваша деятельность очень сложна. Конечно, вы независимы в своей работе, но это на порядок и повышает вашу ответственность перед всеми участниками избирательного процесса и, конечно же, перед обществом, перед государством, перед нашими людьми", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов. "Ваша работа требует глубоких знаний, четкости, организованности и объективности. И в немалой степени умения быть деликатными с людьми, быть внимательными к их запросам и претензиям. Представляю себе, сколько это требует нервов", - добавил Путин.

https://ria.ru/20231115/putin-1909646430.html

россия

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политика, россия, владимир путин