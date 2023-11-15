https://ria.ru/20231115/putin-1909646430.html

Путин поздравил ЦИК с 30-летием избирательной системы России

Путин поздравил ЦИК с 30-летием избирательной системы России - РИА Новости, 15.11.2023

Путин поздравил ЦИК с 30-летием избирательной системы России

Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов поздравил их с 30-летием избирательной системы страны, подчеркнув, РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:39

2023-11-15T17:39

2023-11-15T17:40

политика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов поздравил их с 30-летием избирательной системы страны, подчеркнув, что избирательные комиссии являются важнейшими государственными институтами. "Я рад приветствовать членов Центральной избирательной комиссии и председателей избирательных комиссий субъектов Федерации и, конечно, еще раз сердечно всех вас поздравляю, всех ваших коллег в регионах поздравляю с 30-летием избирательной системы нашей страны, избирательной системы России", - сказал Путин. Он подчеркнул, что избирательные комиссии - это, безусловно, важнейшие государственные институты.

https://ria.ru/20231115/vybory-1909644114.html

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политика, россия, владимир путин