https://ria.ru/20231115/putin-1909642669.html
Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы
Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы - РИА Новости, 15.11.2023
Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:23
2023-11-15T17:23
2023-11-15T17:37
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы."Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный высокий уровень работы", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Путин отметил, что выборы, как федеральные, так и региональные, это всегда непростой напряженный период."Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга", - сказал глава государства.
https://ria.ru/20231115/putin-1909641801.html
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политика, владимир путин, общество, россия
Политика, Владимир Путин, Общество, Россия
Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы
Путин выразил благодарность избиркомам за выдержку и высокий уровень работы
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы.
«
"Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный высокий уровень работы", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Путин отметил, что выборы, как федеральные, так и региональные, это всегда непростой напряженный период.
"Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга", - сказал глава государства.
Путин заявил, что ЦИК и дальше будет защищать интересы граждан России