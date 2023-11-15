https://ria.ru/20231115/putin-1909642669.html

Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы

Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы - РИА Новости, 15.11.2023

Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы

Президент РФ Владимир Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:23

2023-11-15T17:23

2023-11-15T17:37

политика

владимир путин

общество

россия

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил избиркомы за выдержку и высокий уровень работы."Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный высокий уровень работы", - сказал он в ходе встречи с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Путин отметил, что выборы, как федеральные, так и региональные, это всегда непростой напряженный период."Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена прежде всего на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга", - сказал глава государства.

https://ria.ru/20231115/putin-1909641801.html

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политика, владимир путин, общество, россия