https://ria.ru/20231115/putin-1909641801.html

Путин заявил, что ЦИК и дальше будет защищать интересы граждан России

Путин заявил, что ЦИК и дальше будет защищать интересы граждан России - РИА Новости, 15.11.2023

Путин заявил, что ЦИК и дальше будет защищать интересы граждан России

Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан, чтобы люди понимали силу своего РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:20

2023-11-15T17:20

2023-11-15T17:42

политика

россия

владимир путин

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассчитывает, что работа ЦИК и дальше будет направлена на реализацию избирательных прав граждан, чтобы люди понимали силу своего голоса."Уважаемы коллеги, я хорошо понимаю, что ваша деятельность очень сложна. Конечно, вы независимы к своей работе, но это на порядок повышает и вашу ответственность перед всеми участниками процесса... Хочу поблагодарить всех вас за выдержку, за достойный, высокий уровень работы. Рассчитываю, что и дальше ваша деятельность будет направлена, прежде всего, на обеспечение избирательных прав граждан, в том числе на усиление просветительской работы в обществе среди разных социальных групп, чтобы люди понимали свои возможности, силу своего голоса, осознавали значимость своего гражданского долга", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.Глава государства отметил, что работа сотрудников ЦИК требует глубоких знаний, четкости, организованности, объективности. Им также необходимо быть деликатными с людьми, внимательными к их запросам и претензиям."Представляю себе, сколько это требует нервов. И федеральные, и региональные выборы - всегда непростой, напряженный период", - заключил он.

https://ria.ru/20231115/putin-1909646430.html

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политика, россия, владимир путин