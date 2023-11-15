Рейтинг@Mail.ru
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 15.11.2023 (обновлено: 17:48 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/putin-1909640658.html
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево - РИА Новости, 15.11.2023
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево вручает государственные награды представителям избирательных комиссий. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:16
2023-11-15T17:48
политика
россия
владимир путин
общество
донецкая народная республика
волновахский район
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903592912_0:19:3100:1763_1920x0_80_0_0_bda479e65ed5d2387663aa3570dcb45b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево вручает государственные награды представителям избирательных комиссий. Мероприятие проходит по случаю 30-летия избирательной системы России. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова была удостоена ордена "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.Награды также получили зампред УИК избирательного участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Наталья Дзюба, секретарь УИК участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Инна Охременко, член УИК участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Вячеслав Дзюба и секретарь УИК 252 ДНР Татьяна Московчук (Донецк).Избирательной системе России 24 сентября 2023 года исполнилось 30 лет. В 1993 году в этот день указом президента Российской Федерации "О формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" была создана Центральная избирательная комиссия.
https://ria.ru/20231115/putin-1909639028.html
россия
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903592912_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_695fc3fa6a977cb10730e14626cb412e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, волновахский район, элла памфилова
Политика, Россия, Владимир Путин, Общество, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Элла Памфилова
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево

В Ново-Огарево Путин вручает госнаграды представителям избиркомов РФ

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево вручает государственные награды представителям избирательных комиссий.
Мероприятие проходит по случаю 30-летия избирательной системы России.
Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова была удостоена ордена "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.
Награды также получили зампред УИК избирательного участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Наталья Дзюба, секретарь УИК участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Инна Охременко, член УИК участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Вячеслав Дзюба и секретарь УИК 252 ДНР Татьяна Московчук (Донецк).
Избирательной системе России 24 сентября 2023 года исполнилось 30 лет. В 1993 году в этот день указом президента Российской Федерации "О формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" была создана Центральная избирательная комиссия.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
Путин заявил, что любые вмешательства в выборы в России будут пресекаться
Вчера, 17:11
 
ПолитикаРоссияВладимир ПутинОбществоДонецкая Народная РеспубликаВолновахский районЭлла Памфилова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала