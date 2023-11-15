https://ria.ru/20231115/putin-1909640658.html
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево - РИА Новости, 15.11.2023
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево
Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево вручает государственные награды представителям избирательных комиссий. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:16
2023-11-15T17:16
2023-11-15T17:48
политика
россия
владимир путин
общество
донецкая народная республика
волновахский район
элла памфилова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903592912_0:19:3100:1763_1920x0_80_0_0_bda479e65ed5d2387663aa3570dcb45b.jpg
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин в Ново-Огарево вручает государственные награды представителям избирательных комиссий. Мероприятие проходит по случаю 30-летия избирательной системы России. Председатель Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова была удостоена ордена "За заслуги перед отечеством" II степени за большой вклад в развитие избирательной системы и многолетнюю добросовестную работу.Награды также получили зампред УИК избирательного участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Наталья Дзюба, секретарь УИК участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Инна Охременко, член УИК участка 948 посёлка Владимировка Волновахского района ДНР Вячеслав Дзюба и секретарь УИК 252 ДНР Татьяна Московчук (Донецк).Избирательной системе России 24 сентября 2023 года исполнилось 30 лет. В 1993 году в этот день указом президента Российской Федерации "О формировании Центральной избирательной комиссии по выборам в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации" была создана Центральная избирательная комиссия.
https://ria.ru/20231115/putin-1909639028.html
россия
донецкая народная республика
волновахский район
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/12/1903592912_189:0:2920:2048_1920x0_80_0_0_695fc3fa6a977cb10730e14626cb412e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
политика, россия, владимир путин, общество, донецкая народная республика, волновахский район, элла памфилова
Политика, Россия, Владимир Путин, Общество, Донецкая Народная Республика, Волновахский район, Элла Памфилова
Путин начал награждение представителей избиркомов в Ново-Огарево
В Ново-Огарево Путин вручает госнаграды представителям избиркомов РФ