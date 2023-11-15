https://ria.ru/20231115/putin-1909639799.html

Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы

Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023

Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы

Необходимо работать над совершенствованием избирательной системы, активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая заменит систему ГАС "Выборы", заявил РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:14

2023-11-15T17:14

2023-11-15T17:36

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политика

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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо работать над совершенствованием избирательной системы, активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая заменит систему ГАС "Выборы", заявил президент России Владимир Путин."Над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше. В частности, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС "Выборы", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.

https://ria.ru/20231113/rossiya-1909120372.html

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технологии, владимир путин, политика, цик рф, россия