https://ria.ru/20231115/putin-1909639799.html
Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы
Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы - РИА Новости, 15.11.2023
Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы
Необходимо работать над совершенствованием избирательной системы, активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая заменит систему ГАС "Выборы", заявил РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T17:14
2023-11-15T17:14
2023-11-15T17:36
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НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо работать над совершенствованием избирательной системы, активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая заменит систему ГАС "Выборы", заявил президент России Владимир Путин."Над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше. В частности, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС "Выборы", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
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технологии, владимир путин, политика, цик рф, россия
Технологии, Владимир Путин, Политика, ЦИК РФ, Россия
Путин призвал работать над совершенствованием избирательной системы
Путин призвал активнее заниматься созданием платформы на замену ГАС "Выборы"
НОВО-ОГАРЕВО, 15 ноя - РИА Новости. Необходимо работать над совершенствованием избирательной системы, активнее заниматься созданием цифровой платформы, которая заменит систему ГАС "Выборы", заявил президент России Владимир Путин.
"Над совершенствованием избирательной системы, безусловно, нужно работать и дальше. В частности, более активно заниматься созданием цифровой платформы, которая в ближайшее время должна заменить действующую версию ГАС "Выборы", - сказал Путин на встрече с членами ЦИК и руководителями региональных избиркомов.
Выборы президента России могут назначить на 17 марта, сообщил источник