https://ria.ru/20231115/putevka-1909544618.html

Эксперты рассказали, готовы ли туроператоры к системе "Электронная путевка"

Эксперты рассказали, готовы ли туроператоры к системе "Электронная путевка" - РИА Новости, 15.11.2023

Эксперты рассказали, готовы ли туроператоры к системе "Электронная путевка"

Сегодня, 15 ноября, истекает отсрочка, которую государство предоставило туроператорам по выездному туризму для интеграции с информационной системой "Электронная РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:30

2023-11-15T12:30

2023-11-15T12:30

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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Сегодня, 15 ноября, истекает отсрочка, которую государство предоставило туроператорам по выездному туризму для интеграции с информационной системой "Электронная путевка" (ЭП), но готовы к работе с ней далеко не все компании, сообщает пресс-служба РСТ.Эксперты напоминают, что туроператоры могут быть исключены из федерального реестра, если они нарушают порядок передачи данных в систему. Но готовность турбизнеса к работе с путевкой пока не высока, считает глава комиссии РСТ по правовым вопросам, основатель юридического агентства "Персона Грата" Георгий Мохов."Из общего количества выездных туроператоров, которых на этот момент насчитывается чуть более 370, прошли подготовительный этап, получили сертификат безопасности и готовы к работе с 15 ноября несколько десятков крупных компаний. Остальные подключаются, тестируют систему или выжидают", – говорит эксперт.Согласно опросу телеграм-канала "Юридические новости – Туризм", в котором приняли участие более 120 компаний, подключились к системе и готовы к передаче данных лишь 12,4 процента. Еще 15,4 процента – пока нет, но активно работают над этим, устанавливая и сертифицируя оборудование. 24,5 процента пробовали подключиться, но у них ничего не получилось. Примерно 13 процентов опрошенных пока вообще не собираются это делать. Как предполагает Мохов, возможно, они надеются, что срок наступления ответственности за передачу данных в ЭП снова перенесут. И еще 35 процентов не слышали и ничего не знают об "Электронной путевке"."Для кого-то это оказалось сложно, для кого-то – дорого. По информации туроператоров, прошедших процедуру, цена подключения начинается от 450 тысячи рублей", – рассказал эксперт.Тем не менее Георгий Мохов отмечает, что степень готовности турфирм к работе в новых условиях все же выше, чем была весной. Согласно аналогичному опросу в апреле нынешнего года, подключившихся было всего пять процентов, а тех, кто "ничего про информационную систему не знают и не понимают", больше 40 процентов.Путевка должна была начать действовать с 1 сентября 2023 года, однако постановлением правительства срок вступления в силу ответственности за невнесение сведений в информационную систему для туроператоров по выездному туризму был перенесен на 15 ноября. До этого законодатель ввел отсрочку до 1 сентября 2024 года по ответственности туроператоров по внутреннему и въездному туризму.Государственная информационная система "Электронная путевка" – база данных, в которую туроператоры должны передавать информацию по каждому договору о реализации турпродукта, заключенному с туристами. На основе переданной информации – количество туристов, сроки поездки, перевозчик, трансфер, отель, включенные экскурсии и других услуги, стоимость тура по договору – в системе будет в автоматическом режиме формироваться электронная путевка с цифровым кодом. Затем система направит ее туроператору, а он в свою очередь – туристу.Как подчеркивает Мохов, пока нет ясности, насколько готова к реальному запуску сама система с учетом возможно огромной нагрузки.По данным Погранслужбы ФСБ, за первые девять месяцев 2023 года россияне совершили семь миллионов поездок за рубеж с целью туризма. По оценке вице-президента РСТ Дмитрия Горина, до 80 процентов туристов после пандемии для организации поездок обращаются к туроператорам. Это означает, что в систему нужно будет загружать данные о пяти-шести миллионах туров. С 1 сентября 2024 года к ним прибавятся организованные туры по России.

https://ria.ru/20230816/turoperatory-1890411876.html

https://ria.ru/20231115/shri-lanka-1909315764.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

новости - туризм, туризм, туристы, российский союз туриндустрии (рст)