Рейтинг@Mail.ru
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Пекин - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
14:21 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/pryamye_reysy-1909591307.html
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Пекин
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Пекин - РИА Новости, 15.11.2023
Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Пекин
Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Пекин. Полеты будут выполняться, начиная с 19 декабря... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T14:21
2023-11-15T14:21
пресс-релизы
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_cf1f7cf5c6e761b7a7cae7880ef4f842.jpg
МОСКВА, 15 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Пекин. Полеты будут выполняться, начиная с 19 декабря 2023 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот"). Авиаперевозчик будет выполнять три рейса в неделю на самолетах Boeing 737 из Красноярска в Международный аэропорт Пекин Дасин – по вторникам, четвергам и субботам, обратный вылет — по средам, пятницам и воскресеньям. Ранее компания анонсировала регулярные прямые рейсы из Красноярска в Харбин. Таким образом, Пекин станет вторым пунктом КНР и девятым по счету международным направлением в программе полетов Группы "Аэрофлот" из сибирского хаба. С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов. "Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций. Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156391/05/1563910541_280:0:2740:1845_1920x0_80_0_0_d336e0e9b036bdf06bf1383e5f78d754.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
пресс-релизы
Пресс-релизы

Аэрофлот открывает продажу билетов на прямые рейсы из Красноярска в Пекин

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкСамолет авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Самолет авиакомпании "Аэрофлот"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Российская авиакомпания "Аэрофлот" открывает продажу билетов на прямые регулярные рейсы из Красноярска в Пекин. Полеты будут выполняться, начиная с 19 декабря 2023 года. Оператор рейсов — авиакомпания "Россия" (входит в Группу "Аэрофлот").
Авиаперевозчик будет выполнять три рейса в неделю на самолетах Boeing 737 из Красноярска в Международный аэропорт Пекин Дасин – по вторникам, четвергам и субботам, обратный вылет — по средам, пятницам и воскресеньям.
Ранее компания анонсировала регулярные прямые рейсы из Красноярска в Харбин. Таким образом, Пекин станет вторым пунктом КНР и девятым по счету международным направлением в программе полетов Группы "Аэрофлот" из сибирского хаба.
С актуальным расписанием рейсов можно ознакомиться на сайте авиакомпании. Забронировать и купить билеты можно на сайте и в мобильном приложении Аэрофлота, по круглосуточным телефонам центра информации и бронирования: +7-495-223-5555 (Москва), 8-800-444-5555 (звонок по России бесплатный), *555 (для мобильных телефонов), в офисах собственных продаж авиакомпании и у агентов.
"Аэрофлот" - крупнейшая российская авиакомпания. В состав одноименной группы также входят авиакомпании "Россия" и "Победа". В 2022 году "Аэрофлот" перевез 20,5 миллиона человек, с учетом авиакомпаний группы - 40,7 миллиона человек. Крупнейшим акционером "Аэрофлота" является Российская Федерация с пакетом 73,77%. В свободном обращении находятся 25,03% обыкновенных акций.
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
Пресс-релизы
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала