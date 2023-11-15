https://ria.ru/20231115/protest-1909689251.html

В Париже прошла акция в поддержку Палестины

В Париже прошла акция в поддержку Палестины - РИА Новости, 15.11.2023

В Париже прошла акция в поддержку Палестины

Несколько десятков активистов, вымазанных красной краской, провели акцию в поддержку Палестины на полях выставки по безопасности Milipol, проходящей недалеко от РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T20:31

2023-11-15T20:31

2023-11-15T20:41

в мире

израиль

франция

эммануэль макрон

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ПАРИЖ, 15 ноя - РИА Новости. Несколько десятков активистов, вымазанных красной краской, провели акцию в поддержку Палестины на полях выставки по безопасности Milipol, проходящей недалеко от Парижа, передает корреспондент РИА Новости. Активисты собрались в среду напротив выставочного центра в коммуне Вильпент департамента Сен-Сен-Дени к северо-востоку от Парижа. Они скандировали лозунги "Израиль — убийца", "Макрон — сообщник!" и держали плакат с требованием прекратить вооружать Израиль. Вскоре после начала акции дежурившие вокруг полицейские начали растаскивать манифестантов. Накануне французские СМИ сообщили, что более десяти послов Франции на Ближнем Востоке выступили с резкой критикой произраильской позиции президента страны Эммануэля Макрона. В письме, направленном в Елисейский дворец и в МИД республики, они указали на "непонимание" и "раздражение" на Ближнем Востоке, вызванное несбалансированной позицией Макрона, которая, по их мнению, может вызвать "длительный кризис" в отношениях Франции и арабских стран. Ранее министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен вынес запрет на проведение любых пропалестинских акций во Франции. Госсовет позже отклонил это решение. Однако ряд манифестаций был запрещен префектурами. Акции, тем не менее, собирали по несколько тысяч участников. Полиция разгоняла манифестантов, ряд из них получили штрафы. Профессиональная выставка Milipol, посвященная технологиям внутренней безопасности, проходит с 14 по 17 ноября. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231027/izrail-1904987094.html

https://ria.ru/20231113/frantsiya-1909017763.html

https://ria.ru/20231103/izrail-1906985024.html

https://ria.ru/20231111/izrail-1908776438.html

израиль

франция

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, франция, эммануэль макрон, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году