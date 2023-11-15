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Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии - РИА Новости, 15.11.2023
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18:54 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/prigovor-1909671559.html
Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии
Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии - РИА Новости, 15.11.2023
Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии
Защита участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловала его заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T18:54
2023-11-15T18:54
происшествия
россия
москва
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Защита участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловала его заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. "Апелляционную жалобу на приговор подал", - сказал адвокат. Третьего ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретил на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура при этом запрашивала 9 лет заключения, а защита настаивала на оправдании. До этого Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
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происшествия, россия, москва, петр верзилов
Происшествия, Россия, Москва, Петр Верзилов
Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии

Защита Верзилова обжаловала заочный приговор за фейки об армии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкПетр Верзилов
Петр Верзилов - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Петр Верзилов. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Защита участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловала его заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев.
"Апелляционную жалобу на приговор подал", - сказал адвокат.
Третьего ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретил на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура при этом запрашивала 9 лет заключения, а защита настаивала на оправдании.
До этого Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает.
Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и Pussy Riot.
Здание Министерства юстиции - РИА Новости, 1920, 13.10.2023
Минюст внес в реестр иноагентов еще 12 человек
13 октября, 21:22
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.
 
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