https://ria.ru/20231115/prigovor-1909671559.html

Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии

Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии - РИА Новости, 15.11.2023

Защита Верзилова* обжаловала приговор за фейки об армии

Защита участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловала его заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T18:54

2023-11-15T18:54

2023-11-15T18:54

происшествия

россия

москва

петр верзилов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/07/1574002613_0:319:3074:2048_1920x0_80_0_0_99400816c7a844af78ab6e2973289f8c.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Защита участника группы Pussy Riot Петра Верзилова* обжаловала его заочный приговор по делу о распространении фейков о Вооруженных силах РФ, сообщил РИА Новости адвокат Леонид Соловьев. "Апелляционную жалобу на приговор подал", - сказал адвокат. Третьего ноября Басманный суд Москвы заочно приговорил Верзилова* к 8,5 года колонии общего режима и в качестве дополнительного наказания ему запретил на четыре года администрировать интернет-ресурсы. Прокуратура при этом запрашивала 9 лет заключения, а защита настаивала на оправдании. До этого Верзилова* объявили в розыск по уголовному делу за сокрытие канадского гражданства, которое реального срока не предполагает. Верзилов получил известность как участник арт-группы "Война" и Pussy Riot.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента в России.

https://ria.ru/20231013/inoagenty-1902676012.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва, петр верзилов