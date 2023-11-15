https://ria.ru/20231115/predprinimateli-1909611002.html
Крупнейшие российские компании поделятся опытом с предпринимателями
Крупнейшие российские компании поделятся опытом с предпринимателями - РИА Новости, 15.11.2023
Крупнейшие российские компании поделятся опытом с предпринимателями
Успешные российские компании - Ozon, Wildberries, "СберОбразование", "VK Клипы", "Студия Артемия Лебедева", E-Promo Group, группа компаний АДВ и другие -... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T15:23
2023-11-15T15:23
2023-11-15T15:23
экономика
предприниматели
российский экспортный центр (рэц)
экспорт
онлайн-торговля
россия
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Успешные российские компании - Ozon, Wildberries, "СберОбразование", "VK Клипы", "Студия Артемия Лебедева", E-Promo Group, группа компаний АДВ и другие - помогут предпринимателям разобраться в особенностях экспорта через онлайн-платформы на всероссийской онлайн-конференции EXPORT ONLINE'23, которая состоится 7 декабря, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).Бесплатная регистрация доступна на сайте РЭЦ."EXPORT ONLINE'23 предоставляет возможность предпринимателям узнать о секретах успешного экспорта через онлайн-платформы от лидеров индустрии. Благодаря этой конференции участники получат все необходимые знания и инструменты для успешного экспорта своих товаров и услуг через онлайн-платформы", - сообщает центр.Участники конференции смогут пройти путь от первых шагов при выходе в онлайн-торговлю до использования современных технологий, таких как искусственный интеллект и инструменты психологии, для привлечения внимания покупателей и увеличения продаж. В рамках мероприятия будут представлены различные форматы, включая лекции, мастер-классы, разбор кейсов, сессии вопросов и ответов, и многое другое. Каждый участник сможет найти интересующий его формат и получить максимальную пользу от конференции.Кроме того, участникам, зарегистрировавшимся до 17 ноября, будет дополнительно доступен пакет полезных материалов, включая инструкции по регистрации на ста популярнейших в мире маркетплейсах, гайд "Экосистема электронной торговли" и видеоурок "Особенности размещения на международных маркетплейсах: основные шаги и топовые ошибки".Как отмечают организаторы, ежегодно объемы продаж через маркетплейсы во всем мире составляют примерно 18%. На сегодняшний день объем мировой электронной торговли составляет 5,6 триллиона долларов. Объем российской интернет-торговли превысил 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, два российских маркетплейса (Ozon и Wildberries) уверенно входят в мировой топ-10 электронных площадок по количеству ежемесячных посещений. Тенденция к росту онлайн-торговли продолжает усиливаться, что подчеркивает актуальность проведения подобных конференций.Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт". Это включает помощь в регистрации и настройке аккаунта на выбранных площадках, создании листингов товаров, оптимизации контента, управлении заказами и клиентским обслуживанием. Кроме того, экспортерам предоставляются инструменты аналитики и маркетинга для повышения видимости и продаж на маркетплейсах.Так, предприниматели могут воспользоваться автоматизированным "Подбором маркетплейсов", который в онлайн-режиме предложит релевантные площадки под указанную номенклатуру продукции, а также сервисом "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой". Им доступен сервис "Маркетплейсы. Размещение в национальных магазинах", с помощью которого можно подать заявку на размещение своей продукции в каждом из национальных магазинов.
https://ria.ru/20231109/rets-1908487672.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, предприниматели, российский экспортный центр (рэц), экспорт, онлайн-торговля, россия
Экономика, Предприниматели, Российский экспортный центр (РЭЦ), Экспорт, онлайн-торговля, Россия
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Успешные российские компании - Ozon, Wildberries, "СберОбразование", "VK Клипы", "Студия Артемия Лебедева", E-Promo Group, группа компаний АДВ и другие - помогут предпринимателям разобраться в особенностях экспорта через онлайн-платформы на всероссийской онлайн-конференции EXPORT ONLINE'23, которая состоится 7 декабря, сообщает Российский экспортный центр (ВЭБ.РФ).
Бесплатная регистрация доступна на сайте РЭЦ
.
"EXPORT ONLINE'23 предоставляет возможность предпринимателям узнать о секретах успешного экспорта через онлайн-платформы от лидеров индустрии. Благодаря этой конференции участники получат все необходимые знания и инструменты для успешного экспорта своих товаров и услуг через онлайн-платформы", - сообщает центр.
Участники конференции смогут пройти путь от первых шагов при выходе в онлайн-торговлю до использования современных технологий, таких как искусственный интеллект и инструменты психологии, для привлечения внимания покупателей и увеличения продаж. В рамках мероприятия будут представлены различные форматы, включая лекции, мастер-классы, разбор кейсов, сессии вопросов и ответов, и многое другое. Каждый участник сможет найти интересующий его формат и получить максимальную пользу от конференции.
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Кроме того, участникам, зарегистрировавшимся до 17 ноября, будет дополнительно доступен пакет полезных материалов, включая инструкции по регистрации на ста популярнейших в мире маркетплейсах, гайд "Экосистема электронной торговли" и видеоурок "Особенности размещения на международных маркетплейсах: основные шаги и топовые ошибки".
Как отмечают организаторы, ежегодно объемы продаж через маркетплейсы
во всем мире составляют примерно 18%. На сегодняшний день объем мировой электронной торговли составляет 5,6 триллиона долларов. Объем российской интернет-торговли превысил 1,5 миллиарда долларов. Кроме того, два российских маркетплейса (Ozon и Wildberries) уверенно входят в мировой топ-10 электронных площадок по количеству ежемесячных посещений. Тенденция к росту онлайн-торговли продолжает усиливаться, что подчеркивает актуальность проведения подобных конференций.
Напомним, российским экспортерам доступны различные услуги по продвижению своей продукции на маркетплейсах на платформе "Мой экспорт
". Это включает помощь в регистрации и настройке аккаунта на выбранных площадках, создании листингов товаров, оптимизации контента, управлении заказами и клиентским обслуживанием. Кроме того, экспортерам предоставляются инструменты аналитики и маркетинга для повышения видимости и продаж на маркетплейсах.
Так, предприниматели могут воспользоваться автоматизированным "Подбором маркетплейсов", который в онлайн-режиме предложит релевантные площадки под указанную номенклатуру продукции, а также сервисом "Размещение и/или продвижение на маркетплейсе с господдержкой". Им доступен сервис "Маркетплейсы. Размещение в национальных магазинах", с помощью которого можно подать заявку на размещение своей продукции в каждом из национальных магазинов.