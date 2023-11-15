Рейтинг@Mail.ru
СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком" - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:37 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/povrezhdenie-1909698673.html
СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком"
СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком" - РИА Новости, 15.11.2023
СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком"
Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с двумя нитками "Северного потока", сообщил в среду портал эстонского... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T21:37
2023-11-15T21:37
в мире
финляндия
эстония
северный поток
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904995535_0:0:792:446_1920x0_80_0_0_9589de8d80dedbf6742a94f6573c48f0.jpg
ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с двумя нитками "Северного потока", сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода "Северный поток-1" (Nord Stream), расстояние между которыми составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А "Северного потока-1". Этот факт до сих пор был неизвестен общественности", - говорится в сообщении. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
https://radiosputnik.ru/20231110/gazoprovod-1908662934.html
https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html
финляндия
эстония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/18/1904995535_99:0:694:446_1920x0_80_0_0_fa1fc595da8617fca4ab210f92cd1b3f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, финляндия, эстония, северный поток
В мире, Финляндия, Эстония, Северный поток
СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком"

ERR: Balticconnector повредили рядом с двумя нитками "Северным потоком"

© Фото : Пограничная охрана ФинляндииПовреждения газопровода Balticconnector
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Пограничная охрана Финляндии
Повреждения газопровода Balticconnector
Читать ria.ru в
ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с двумя нитками "Северного потока", сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR.
"По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода "Северный поток-1" (Nord Stream), расстояние между которыми составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А "Северного потока-1". Этот факт до сих пор был неизвестен общественности", - говорится в сообщении.
Китайское судно Newnew Polar Bear. Архивное фото - РИА Новости, 1920, 10.11.2023
В Финляндии рассказали об экспертизе якоря, повредившего Balticconnector
10 ноября, 14:08
Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом.
Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля.
Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.
Повреждения газопровода Balticconnector - РИА Новости, 1920, 25.10.2023
В Кремле оценили выводы по ЧП на Balticconnector
25 октября, 12:27
 
В миреФинляндияЭстонияСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала