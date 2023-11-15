https://ria.ru/20231115/povrezhdenie-1909698673.html

СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком"

СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком" - РИА Новости, 15.11.2023

СМИ: Balticconnector повредили рядом с "Северным потоком"

Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с двумя нитками "Северного потока", сообщил в среду портал эстонского... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T21:37

2023-11-15T21:37

2023-11-15T21:37

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ХЕЛЬСИНКИ, 15 ноя - РИА Новости. Место повреждения газопровода Balticconnector между Эстонией и Финляндией находится рядом с двумя нитками "Северного потока", сообщил в среду портал эстонского государственного телерадиовещания ERR. "По данным эстонской энергетической компании Elering, Balticconnector был поврежден между двумя нитками A и B российско-германского газопровода "Северный поток-1" (Nord Stream), расстояние между которыми составляет 900 метров, ближе всего точка разрыва находится к нитке А "Северного потока-1". Этот факт до сих пор был неизвестен общественности", - говорится в сообщении. Газопровод Balticconnector был остановлен в ночь на 8 октября. Тогда финский оператор Gasgrid Finland отмечал, что газопровод не работает из-за возможной утечки. Полиция Финляндии 24 октября сообщила, что в повреждении газопровода, предположительно, виновно китайское судно Newnew Polar Bear, плавающее под флагом Гонконга, многократные попытки связаться с экипажем судна не увенчались успехом. Ранее глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил, что его страна совместно с Финляндией направили Китаю запрос о юридическом сотрудничестве в расследовании повреждения газопровода Balticconncector и эстонско-финского телекоммуникационного кабеля. Balticconnector - газопровод по дну Финского залива длиной около 80 километров между Инкоо в Финляндии и Палдиски в Эстонии. Обе страны имеют компрессорные станции и наземные газотранспортные маршруты, которые соединяют газопровод с транспортной сетью страны. Balticconnector был запущен в декабре 2019 года.

https://radiosputnik.ru/20231110/gazoprovod-1908662934.html

https://ria.ru/20231025/balticconnector-1905123331.html

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в мире, финляндия, эстония, северный поток