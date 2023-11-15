https://ria.ru/20231115/posol-1909542006.html

Российский посол заявил, что США толкают Израиль на жесткие меры

Российский посол заявил, что США толкают Израиль на жесткие меры - РИА Новости, 15.11.2023

Российский посол заявил, что США толкают Израиль на жесткие меры

Соединенные Штаты, политика которых относительно палестино-израильского конфликта привела к текущему обострению, вместо признания своих ошибок толкают Израиль к РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:23

2023-11-15T11:23

2023-11-15T11:23

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты, политика которых относительно палестино-израильского конфликта привела к текущему обострению, вместо признания своих ошибок толкают Израиль к принятию жестких мер, заявил в эфире посол России в Израиле Анатолий Викторов. В эфире канала "Россия 24" он отметил, что нынешнее обострение конфликта - во многом результат провальной ближневосточной политики США, узурпировавших "многие процессы" и подталкивавших к договоренностям без учета интересов государств региона. При этом в Вашингтоне "забывали или формально декларировали решение палестинской проблемы, но этим конкретно не занимались", отметил посол. "Сейчас, по-моему, они вместо того, чтобы признать свои провалы и подключиться к коллективным действиям в регионе, опять продолжают линию на односторонние действия и подталкивают, мне кажется, Израиль к каким-то жестким мерам, которые не должны были бы приниматься в нынешних условиях", - сказал Викторов. По мнению дипломата, "все это делается для того, чтобы обстановка накалялась и далее, а потом прийти и продиктовать свои условия". "Давайте прямо скажем: вот это как раз не тот путь, которым нужно решать этот конфликт", - добавил он. Израиль 7 октября подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. Город Газа был окружен израильскими сухопутными силами, а анклав фактически был разделен на южную и северную части. Число погибших при израильских ударах по сектору Газа превысило 11,5 тысячи человек, пострадали более 29 тысяч человек. Посольство РФ сообщило, что в ходе эскалации конфликта погибли 20 россиян, двое в заложниках, а семеро числятся пропавшими без вести. По разным данным, в плену у ХАМАС могут находиться около 150 израильтян. Само движение заявило, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 пленных. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств – Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20231115/konflikt-1909483373.html

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в мире, израиль, россия, сша, анатолий викторов, владимир путин, хамас, оон