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Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол - РИА Новости, 15.11.2023
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол
Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:01
2023-11-15T11:01
2023-11-15T11:01
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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол
Посол РФ: около ста россиян смогут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября