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Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол - РИА Новости, 15.11.2023
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11:01 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/posol-1909535109.html
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол - РИА Новости, 15.11.2023
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол
Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 15.11.2023
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2023-11-15T11:01
в мире
россия
израиль
анатолий викторов
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Израиль, Анатолий Викторов, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол

Посол РФ: около ста россиян смогут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября

© AP Photo / Hatem AliАвтомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
Автомобиль скорой помощи на КПП Рафах на границе сектора Газа и Египта - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Hatem Ali
Автомобиль скорой помощи на КПП "Рафах" на границе сектора Газа и Египта
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«
"Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
 
В миреРоссияИзраильАнатолий ВикторовОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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