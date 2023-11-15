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Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол

Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол - РИА Новости, 15.11.2023

Около ста россиян смогут покинуть сектор Газа 15 ноября, сообщил посол

Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:01

2023-11-15T11:01

2023-11-15T11:01

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Порядка 100 россиян могут покинуть Газу через КПП "Рафах" 15 ноября, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. "Сегодня уже четвертая группа выходит, там около 100 человек заявлено на выход", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

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в мире, россия, израиль, анатолий викторов, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году