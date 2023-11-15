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Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023
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10:45 15.11.2023 (обновлено: 10:49 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/posol-1909530979.html
Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа
Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023
Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа
Действия ЦАХАЛ в секторе Газа вызывают серьёзную озабоченность, гибель мирного населения оправдать нельзя, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T10:45
2023-11-15T10:49
в мире
израиль
россия
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
анатолий викторов
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Действия ЦАХАЛ в секторе Газа вызывают серьёзную озабоченность, гибель мирного населения оправдать нельзя, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Как видится (ЦАХАЛ - ред.), действует очень жестко, невзирая на потери среди гражданских лиц... Такие действия, конечно, вызывают крайне серьезную озабоченность и у нас, и во всем мире, в большинстве стран мира. Конечно, бороться с терроризмом нужно, никто об этом даже не ведет дискуссий, но при этом надо абсолютно четко соизмерять свои действия. Гибель мирного населения оправдать ничем нельзя", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов
В мире, Израиль, Россия, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Анатолий Викторов
Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа

Посол РФ: Израиль действует жестко, невзирая на потери среди мирных в Газе

© AP Photo / Mohammed DahmanПалестинцы ищут выживших под обломками разрушенного на юге сектора Газа
Палестинцы ищут выживших под обломками разрушенного на юге сектора Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / Mohammed Dahman
Палестинцы ищут выживших под обломками разрушенного на юге сектора Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Действия ЦАХАЛ в секторе Газа вызывают серьёзную озабоченность, гибель мирного населения оправдать нельзя, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов.
«
"Как видится (ЦАХАЛ - ред.), действует очень жестко, невзирая на потери среди гражданских лиц... Такие действия, конечно, вызывают крайне серьезную озабоченность и у нас, и во всем мире, в большинстве стран мира. Конечно, бороться с терроризмом нужно, никто об этом даже не ведет дискуссий, но при этом надо абсолютно четко соизмерять свои действия. Гибель мирного населения оправдать ничем нельзя", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".
 
В миреИзраильРоссияОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуАнатолий Викторов
 
 
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