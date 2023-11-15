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Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа

Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа - РИА Новости, 15.11.2023

Российский посол оценил действия Израиля в секторе Газа

Действия ЦАХАЛ в секторе Газа вызывают серьёзную озабоченность, гибель мирного населения оправдать нельзя, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T10:45

2023-11-15T10:45

2023-11-15T10:49

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

анатолий викторов

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Действия ЦАХАЛ в секторе Газа вызывают серьёзную озабоченность, гибель мирного населения оправдать нельзя, заявил посол РФ в Израиле Анатолий Викторов."Как видится (ЦАХАЛ - ред.), действует очень жестко, невзирая на потери среди гражданских лиц... Такие действия, конечно, вызывают крайне серьезную озабоченность и у нас, и во всем мире, в большинстве стран мира. Конечно, бороться с терроризмом нужно, никто об этом даже не ведет дискуссий, но при этом надо абсолютно четко соизмерять свои действия. Гибель мирного населения оправдать ничем нельзя", - сказал дипломат в эфире телеканала "Россия 24".

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в мире, израиль, россия, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, анатолий викторов