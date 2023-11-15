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Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе - РИА Новости, 16.11.2023

Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2023

2023-11-15T23:37

2023-11-15T23:37

2023-11-16T00:55

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ООН, 15 ноя — РИА Новости. Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий."Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", — пояснил Небензя.За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались — среди них Россия.Небензя подчеркнул, что предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию."Приоритетом остается принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", — заключил дипломат.Согласно резолюции, Совет требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.

https://ria.ru/20231112/konflikt-1908909297.html

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