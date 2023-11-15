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Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
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23:37 15.11.2023 (обновлено: 00:55 16.11.2023)
https://ria.ru/20231115/popravka-1909711106.html
Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе
Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе - РИА Новости, 16.11.2023
Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе
Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 16.11.2023
2023-11-15T23:37
2023-11-16T00:55
россия
мальта
оон
в мире
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
хамас
василий небензя
израиль
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ООН, 15 ноя — РИА Новости. Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий."Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", — пояснил Небензя.За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались — среди них Россия.Небензя подчеркнул, что предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию."Приоритетом остается принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", — заключил дипломат.Согласно резолюции, Совет требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.Конфликт между Израилем и ХАМАСПалестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
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россия, мальта, оон, в мире, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, хамас, василий небензя, израиль, сша, совет безопасности оон
Россия, Мальта, ООН, В мире, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, ХАМАС, Василий Небензя, Израиль, США, Совет Безопасности ООН
Совбез ООН не принял российскую поправку по перемирию в Газе

СБ ООН не принял российскую поправку к резолюции Мальты по перемирию в Газе

© AP Photo / United Nations/Kim HaughtonСБ ООН
СБ ООН - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© AP Photo / United Nations/Kim Haughton
СБ ООН. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 15 ноя — РИА Новости. Совет безопасности ООН не принял российскую поправку к проекту резолюции Мальты по перемирию в секторе Газа, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил постпред при организации Василий Небензя, Россия предложила добавить в оперативную часть резолюции параграф с призывом к немедленному, устойчивому гуманитарному перемирию, ведущему к прекращению боевых действий.
«
"Это было и остается императивом. Любые гуманитарные действия требуют немедленного прекращения боевых действий. Под огнем невозможно расчищать завалы, эвакуировать людей, невозможно завозить столь остро необходимое топливо, без которого в больницах Газы вот-вот истощатся запасы электроэнергии", — пояснил Небензя.
За поправку проголосовали пять стран: Россия, Китай, ОАЭ, Бразилия, Мозамбик; США выступили против, девять государств воздержались.
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В проекте резолюции Мальты содержится призыв к гуманитарным паузам, но не к перемирию или прекращению огня.
В итоге Совбез принял этот документ с акцентом на проблеме защиты детей в Газе. За проголосовали 12 стран, три воздержались — среди них Россия.
Небензя подчеркнул, что предложенные паузы не могут стать полноценной заменой перемирию.
«
"Приоритетом остается принятие полноценного сильного продукта Совета с однозначным призывом к немедленному прекращению огня. Рассчитываем, что работа над ним начнется уже в ближайшее время", — заключил дипломат.
Согласно резолюции, Совет требует от всех сторон соблюдения обязательств в рамках международного права, в том числе международного гуманитарного права, в частности, в вопросе защиты мирных граждан, особенно детей.
Последствия израильских ударов по югу сектора Газа
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

Раненый палестинец в Хан-Юнисе, сектор Газа

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

Более четырех тысяч из них — дети.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10
© AFP 2023 / MAHMUD HAMS

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

Последствия ударов Израиля по Хан-Юнисе на юге сектора Газа

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10
© AFP 2023 / FADEL SENNA

Среди жертв оказались 20 россиян.

Ракетные удары Израиля по сектору Газа

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе, на юге сектора Газа

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

Раненые палестинцы в больнице в Хан-Юнисе, сектор Газа

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10
© AP Photo / Fatima Shbair

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

Палестинцы ищут выживших после израильского авиаудара в Хан-Юнисе на юге сектора Газа

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в Секторе Газа

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10
© AFP 2023 / MOHAMMED ABED

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

Последствия ударов Израиля по городу Рафах в секторе Газа

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Новый виток противостояния между Израилем и Палестиной начался 7 октября.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
1 из 10

По последним данным, число жертв в секторе Газа превысило 11 тысяч.

© AP Photo / Fatima Shbair
2 из 10

Более четырех тысяч из них — дети.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
3 из 10

В Израиле, по данным местных властей, погибли более 1,4 тысячи человек.

© AFP 2023 / MAHMUD HAMS
4 из 10

Среди жертв оказались 20 россиян.

© AFP 2023 / FADEL SENNA
5 из 10

Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа.

© AP Photo / Fatima Shbair
6 из 10

Остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива.

© AP Photo / Fatima Shbair
7 из 10

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон.

© AP Photo / Fatima Shbair
8 из 10

Много десятилетий он является источником напряженности и боестолкновений в регионе.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
9 из 10

Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

© AFP 2023 / MOHAMMED ABED
10 из 10

Конфликт между Израилем и ХАМАС

Палестино-израильский конфликт связан с территориальными интересами сторон и много десятилетий остается источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств — Израиля и Палестины, но появилось только израильское.
Новый виток противостояния начался после того, как утром 7 октября силы движения ХАМАС из сектора Газа обстреляли еврейское государство и проникли в приграничные районы на юге страны, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли заложников.
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в Газе. За несколько дней после нападения она взяла под контроль все населенные пункты у границы и стала наносить авиаудары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Помимо этого, Тель-Авив объявил о полной блокаде анклава: приостановлены поставки воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива.
Число жертв в секторе Газа превысило 11,5 тысячи, более четырех тысяч из них — дети. Свыше 29 тысяч получили ранения. В Израиле погибли более 1,4 тысячи человек, в том числе 20 россиян. В плену у ХАМАС могут находиться порядка 200-250 человек.
 
РоссияМальтаООНВ миреОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуХАМАСВасилий НебензяИзраильСШАСовет Безопасности ООН
 
 
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