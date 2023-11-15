Брянская область передала бойцам СВО автотранспорт и медицинский груз
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиПогрузка автотранспорта из Брянской области для бойцов спецоперации
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Погрузка автотранспорта из Брянской области для бойцов спецоперации
МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Четыре внедорожника и пять тонн гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами отправили для нужд бойцов спецоперации из Брянской области, сообщили в региональном отделении Народного фронта.
"Четыре внедорожника УАЗ "Патриот" и около пяти тонн гуманитарного груза отправлены в медроту 10-го танкового полка. Бизнес-партнеры Народного фронта безвозмездно передали и отремонтировали мощные "Уазики" для наших бойцов. Также медицинскую технику приобрели на счет средств регионального фонда "Во имя Отечества", а медикаменты, перевязочные материалы, термобелье, средства гигиены собрали для своих коллег на передовой брянские медработники", – говорится в сообщении.
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиЛариса Третьякова, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Лариса Третьякова, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области
Отмечается, что не остались в стороне жители и предприниматели города Сельцо и поселка Комаричи Брянской области, они передали бойцам продукты питания и три тонны питьевой воды.
"Это медикаменты, медицинское оборудование, теплые вещи, продукты питания, питьевая вода, средства личной гигиены и все, что нашим ребятам там так важно и нужно для нашей общей победы", – уточнила сопровождавшая передачу груза руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова, слова которой приводятся в видеоролике в Telegram-канале организации.
Как следует из видеоролика, от имени участников спецоперации поблагодарила жителей Брянской области медицинская сестра Екатерина Целуйко. "Машины, которые нам предоставили, это машины повышенной проходимости. Они будут использоваться в эвакуационных мероприятиях", – уточнила она.
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской областиЕкатерина Целуйко, медицинская сестра, участница СВО
© Фото предоставлено пресс-службой регионального отделения Народного фронта в Брянской области
Екатерина Целуйко, медицинская сестра, участница СВО