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Брянская область передала бойцам СВО автотранспорт и медицинский груз

Брянская область передала бойцам СВО автотранспорт и медицинский груз - РИА Новости, 15.11.2023

Брянская область передала бойцам СВО автотранспорт и медицинский груз

Четыре внедорожника и пять тонн гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами отправили для нужд бойцов спецоперации из Брянской... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:45

2023-11-15T17:45

2023-11-15T17:45

надежные люди

брянская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Четыре внедорожника и пять тонн гуманитарной помощи с лекарствами, медицинскими изделиями и продуктами отправили для нужд бойцов спецоперации из Брянской области, сообщили в региональном отделении Народного фронта. "Четыре внедорожника УАЗ "Патриот" и около пяти тонн гуманитарного груза отправлены в медроту 10-го танкового полка. Бизнес-партнеры Народного фронта безвозмездно передали и отремонтировали мощные "Уазики" для наших бойцов. Также медицинскую технику приобрели на счет средств регионального фонда "Во имя Отечества", а медикаменты, перевязочные материалы, термобелье, средства гигиены собрали для своих коллег на передовой брянские медработники", – говорится в сообщении.Отмечается, что не остались в стороне жители и предприниматели города Сельцо и поселка Комаричи Брянской области, они передали бойцам продукты питания и три тонны питьевой воды. "Это медикаменты, медицинское оборудование, теплые вещи, продукты питания, питьевая вода, средства личной гигиены и все, что нашим ребятам там так важно и нужно для нашей общей победы", – уточнила сопровождавшая передачу груза руководитель регионального исполкома Народного фронта в Брянской области Лариса Третьякова, слова которой приводятся в видеоролике в Telegram-канале организации. Как следует из видеоролика, от имени участников спецоперации поблагодарила жителей Брянской области медицинская сестра Екатерина Целуйко. "Машины, которые нам предоставили, это машины повышенной проходимости. Они будут использоваться в эвакуационных мероприятиях", – уточнила она.

брянская область

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

брянская область, вооруженные силы рф