https://ria.ru/20231115/pomosch-1909495753.html

Консул в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

Консул в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке - РИА Новости, 15.11.2023

Консул в Мексике призвал помочь пожилой обманутой россиянке

Сотрудники российского консульства в Мехико отправили в Москву 73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T03:06

2023-11-15T03:06

2023-11-15T09:35

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МЕХИКО, 15 ноя — РИА Новости. Сотрудники российского консульства в Мехико отправили в Москву 73-летнюю россиянку Валентину Котову, которую перебравшиеся в США родственники бросили в Мексике без денег и помощи, рассказал РИА Новости консул Александр Иващенко."С помощью наших соотечественников, с помощью нашего посольского врача мы ее разместили в гостинице, немного подлечили и вот вчера отправили в Россию. Мы переживаем, потому что у нее в России вообще нет никаких родственников", — сказал он.По словам дипломата, Валентина Котова вместе с сыном и его женой продали имущество в России и в прошлом году прибыли в Мексику, рассчитывая нелегально пересечь границу и попасть в США. Но миграционная служба нарушила их планы, после чего семье пришлось осталась в Мексике. Позже сын Котовой и его жена-украинка уехали в Штаты по программе для украинских беженцев, а пожилую женщину оставили без денег с вещами у дверей российского консульства.При этом, добавил консул, у Котовой серьезные проблемы со здоровьем: из-за болей в спине она не может ходить и передвигается на коляске, а кроме того испытывает проблемы с высоким давлением. В России ее никто не ждет, и у нее больше нет жилья, а сын в разговоре с дипломатами отказался участвовать в решении проблем матери. "Поздно пришла идея обратиться в СМИ. Все думали, как ей помочь в России через какие-то свои личные контакты, но, к сожалению, не получилось никого найти. Может, какие-то организации узнают об этом случае и смогут помочь", — сказал Иващенко. По данным онлайн-табло, рейс Котовой из Дубая ЕК129 прибудет в московский аэропорт Домодедово в среду, 15 ноября, в 8:19 утра. По словам консула, пенсионерка рассчитывает добраться до Воронежа и снять там комнату, но состояние ее здоровья и отсутствие документов, которые позволили бы получить медицинскую помощь в Москве, вызывают опасения.

https://ria.ru/20231113/gaza-1909254987.html

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в мире, россия, мексика