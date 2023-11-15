Экс-премьер Польши Моравецкий предложит состав правительства в конце ноября
RMF: Моравецкий предложит новый состав правительства Польши в конце ноября
Матеуш Моравецкий. Архивное фото
ВАРШАВА, 15 ноя – РИА Новости. Экс-премьер Польши Матеуш Моравецкий предложит новый состав правительства в конце ноября, заявил пресс-секретарь кабмина Петр Мюллер в эфире радиостанции RMF FM.
В понедельник президент Польши Анджей Дуда поручил занимавшему ранее должность премьера Матеушу Моравецкому сформировать новое правительство. После того, как последний представит сейму состав своего кабинета министров, он должен будет получить вотум доверия от депутатов.
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"Если речь идет о конституционных сроках, то у нас есть до 14 дней. Мы представим состав Совета министров между 12-м и 13-м днем. То есть это 27 или 28 ноября – понедельник или вторник", - сказал Мюллер.
При этом он предположил, что в предложенном Моравецким новом правительстве может быть больше министров, чем в предыдущем. "Я не исключаю, что состав Совета министров подвергнется изменениям. Может быть больше министров", – сказал Мюллер.
Нынешний состав сейма Польши отличается от предыдущего тем, что партия "Право и справедливость" (PiS) Ярослава Качиньского уже не имеет в нем большинства. По итогам парламентских выборов 15 октября правящая в Польше партия "Право и справедливость" получила 194 места в сейме, а оппозиционные "Гражданская коалиция" – 157, "Третий путь" - 65, "Левые" - 26. Еще 18 мест получила коалиция националистов и евроскептиков "Конфедерация".
Тем не менее, партия Качиньского объявила себя победителем, набравшим больше других политических сил голосов избирателей. На этом основании PiS заявило о своем праве сформировать правительство и выдвинуло кандидатом в премьер-министры нынешнего председателя кабмина Матеуша Моравецкого.
В свою очередь разрозненная оппозиция перед началом работы парламента заключила коалиционное соглашение и формально имея более половины депутатских мандатов заявила о своем праве сформировать кабинет министров, выдвинув в премьеры экс-главу Европейского совета Дональда Туска.