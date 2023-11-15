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В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда - РИА Новости, 15.11.2023
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09:51 15.11.2023 (обновлено: 10:07 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/podzhog-1909519625.html
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда - РИА Новости, 15.11.2023
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда
Два релейных шкафа, предположительно, подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске, были ненадолго задержаны пять поездов, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T09:51
2023-11-15T10:07
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Два релейных шкафа, предположительно, подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске, были ненадолго задержаны пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, в 01.02 15 ноября произошло возгорание двух релейных шкафов на общей площади 2 квадратных метра."В результате возгорания произошла задержка трех пассажирских и двух грузовых поездов. Максимальная задержка составила 14 минут. Пострадавших нет. На 02.20 15 ноября задержки поездов устранены, работа железной дороги происходит в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Дзержинска.Как подчеркнули в пресс-службе, "предположительная причина пожара - умышленные действия по уничтожению и повреждению имущества при помощи огня".Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в результате вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта и возгорания релейных шкафов на станции Дзержинск были задержаны пассажирские поезда №35 сообщением Нижний Новгород – Москва на 17 минут и №722 "Ласточка" сообщением Москва – Нижний Новгород на 13 минут.
https://ria.ru/20231113/podzhog-1909129494.html
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
В Нижегородской области подожгли два релейных шкафа, задержаны поезда

В нижегородском Дзержинске задержали пять поездов из-за поджога релейных шкафов

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 15 ноя - РИА Новости. Два релейных шкафа, предположительно, подожгли на железной дороге в нижегородском Дзержинске, были ненадолго задержаны пять поездов, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.
По информации единой дежурно-диспетчерской службы Дзержинска, в 01.02 15 ноября произошло возгорание двух релейных шкафов на общей площади 2 квадратных метра.
«
"В результате возгорания произошла задержка трех пассажирских и двух грузовых поездов. Максимальная задержка составила 14 минут. Пострадавших нет. На 02.20 15 ноября задержки поездов устранены, работа железной дороги происходит в штатном режиме", - сообщили агентству в пресс-службе администрации Дзержинска.
Как подчеркнули в пресс-службе, "предположительная причина пожара - умышленные действия по уничтожению и повреждению имущества при помощи огня".
Как уточнили в пресс-службе Горьковской железной дороги, в результате вмешательства посторонних в работу железнодорожного транспорта и возгорания релейных шкафов на станции Дзержинск были задержаны пассажирские поезда №35 сообщением Нижний Новгород – Москва на 17 минут и №722 "Ласточка" сообщением Москва – Нижний Новгород на 13 минут.
Вид Ульяновска - РИА Новости, 1920, 13.11.2023
В Ульяновске злоумышленники пытались поджечь релейный шкаф
13 ноября, 14:01
 
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