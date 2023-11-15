https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html

"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена

"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена - РИА Новости, 15.11.2023

"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена

Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T23:31

2023-11-15T23:31

2023-11-15T23:31

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ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России. "От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал журналистам Пиявка. Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями. "На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры - ред.). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших - ред.) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет", - рассказал солдат ВСУ.

https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html

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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины