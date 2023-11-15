https://ria.ru/20231115/plennyy-1909710390.html
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена - РИА Новости, 15.11.2023
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена
Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T23:31
2023-11-15T23:31
2023-11-15T23:31
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_0:274:3072:2002_1920x0_80_0_0_77fe974fb662415980fbe921da6f4f89.jpg
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России. "От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал журналистам Пиявка. Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями. "На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры - ред.). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших - ред.) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет", - рассказал солдат ВСУ.
https://ria.ru/20231113/zelenskiy-1909227229.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909321847_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e3b1199b02e93357674f44ae8a2c0ad1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
"Кинули как мяса кусок". Украинский пленный отказался от обмена
Украинский пленный решил остаться в РФ и отказался от обмена
ЛУГАНСК, 15 ноя - РИА Новости. Пленный солдат 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ Владимир Пиявка отказался от включения в списки на обмен пленными, пожелав остаться в России.
«
"От обмена отказался, хочу к вам уехать в Россию. В Украину
не хочу, не хочу в такой стране жить. Нас кинули как мяса кусок. Меня на работе поймали вообще (мобилизовали - ред.). Первый раз пошли (атаковать - ред.), нас командиры кинули - "мобиков" (мобилизованных - ред.), а сами поубегали", - рассказал журналистам Пиявка.
Он уточнил, что среди мобилизованных в ВСУ есть и 18-летние парни, только окончившие школу, есть военнослужащие с психическими отклонениями.
"На мертвых нас не захотели поменять (украинские командиры - ред.). Выходили на наше руководство, чтобы нас живых троих на двухсотых (погибших - ред.) ваших поменять. Не захотели, сказали, у нас таких нет", - рассказал солдат ВСУ.
"Бьются в истерике". В Киеве набросились на Зеленского из-за ЧП на фронте