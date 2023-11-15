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Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян
Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 15.11.2023
Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян
Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в межправительственной... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T00:55
2023-11-15T00:55
2023-11-15T10:38
россия
пхеньян
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кндр (северная корея)
александр козлов (глава минприроды)
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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян... для участия в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что правительство КНДР устроило прием в отеле "Пхеньян Коре" в честь российской делегации "главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым". Российский министр выразил надежду на развитие сотрудничества между КНДР и РФ."Он (Козлов - ред.) заверил, что 10-е заседание межправительственной комиссии России и КНДР по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и благосостоянию народов", - сообщает ЦТАК.
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россия, пхеньян, в мире, кндр (северная корея), александр козлов (глава минприроды)
Россия, Пхеньян, В мире, КНДР (Северная Корея), Александр Козлов (глава Минприроды)
Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян
ЦТАК: делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).
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"Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян... для участия в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.
Отмечается, что правительство КНДР устроило прием в отеле "Пхеньян Коре" в честь российской делегации "главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым". Российский министр выразил надежду на развитие сотрудничества между КНДР и РФ.
"Он (Козлов - ред.) заверил, что 10-е заседание межправительственной комиссии России и КНДР по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и благосостоянию народов", - сообщает ЦТАК.
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