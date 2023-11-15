https://ria.ru/20231115/pkhenyan-1909489797.html

Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян

Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян - РИА Новости, 15.11.2023

Делегация России во главе с министром Козловым прибыла в Пхеньян

Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в межправительственной... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T00:55

2023-11-15T00:55

2023-11-15T10:38

россия

пхеньян

в мире

кндр (северная корея)

александр козлов (глава минприроды)

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Российская делегация во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым во вторник прибыла в Пхеньян для участия в межправительственной комиссии в сфере торговли, экономики, науки и технологий, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)."Правительственная делегация Российской Федерации прибыла в Пхеньян... для участия в 10-м заседании межправительственной комиссии по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники между Корейской Народно-Демократической Республикой и Российской Федерацией", - говорится в сообщении.Отмечается, что правительство КНДР устроило прием в отеле "Пхеньян Коре" в честь российской делегации "главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым". Российский министр выразил надежду на развитие сотрудничества между КНДР и РФ."Он (Козлов - ред.) заверил, что 10-е заседание межправительственной комиссии России и КНДР по сотрудничеству в области торговли, экономики, науки и техники будет способствовать укреплению дружбы между двумя странами и благосостоянию народов", - сообщает ЦТАК.

https://ria.ru/20231115/kndr-1909488836.html

россия

пхеньян

кндр (северная корея)

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россия, пхеньян, в мире, кндр (северная корея), александр козлов (глава минприроды)