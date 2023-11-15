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Песков прокомментировал помилование фигуранта "дела Политковской" - РИА Новости, 15.11.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
12:39 15.11.2023 (обновлено: 14:27 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/peskov-1909563005.html
Песков прокомментировал помилование фигуранта "дела Политковской"
Песков прокомментировал помилование фигуранта "дела Политковской" - РИА Новости, 15.11.2023
Песков прокомментировал помилование фигуранта "дела Политковской"
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:39
2023-11-15T14:27
общество
дмитрий песков
россия
анна политковская
сергей хаджикурбанов
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской.Накануне стало известно, что бывший оперативник УБОП Хаджикурбанов освободился из колонии ради участия в специальной военной операции.По словам Пескова, общественный резонанс по уголовному делу не дает оснований делать исключения из практики помилований.&quot;Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела&quot;, — сказал пресс-секретарь.Журналисты задали еще один вопрос: где справедливость для семьи студентки, убитой другим помилованным заключенным, Владиславом Канюсом, которого освободили и от необходимости компенсации морального вреда родственникам девушки. На это Песков сказал, что не его прерогатива говорить об этом в деталях, поэтому он не может ответить.Анну Политковскую застрелили в Москве в подъезде 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, помогавшего убийцам, осудили на 11 лет.
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общество, дмитрий песков, россия, анна политковская, сергей хаджикурбанов
Общество, Дмитрий Песков, Россия, Анна Политковская, Сергей Хаджикурбанов, Специальная военная операция на Украине
Песков прокомментировал помилование фигуранта "дела Политковской"

Песков о помиловании фигуранта дела Политковской: резонансность на это не влияет

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал помилование Сергея Хаджикурбанова, осужденного за организацию убийства журналистки Анны Политковской.
Накануне стало известно, что бывший оперативник УБОП Хаджикурбанов освободился из колонии ради участия в специальной военной операции.
По словам Пескова, общественный резонанс по уголовному делу не дает оснований делать исключения из практики помилований.
«

"Существует определенная практика, которая реализуется, и насколько мне известно, в этой практике никаких исключений (касательно резонансности дела) нет. Точнее, есть исключения, но они не касаются темы резонансности того или иного дела", — сказал пресс-секретарь.

Журналисты задали еще один вопрос: где справедливость для семьи студентки, убитой другим помилованным заключенным, Владиславом Канюсом, которого освободили и от необходимости компенсации морального вреда родственникам девушки. На это Песков сказал, что не его прерогатива говорить об этом в деталях, поэтому он не может ответить.
Анну Политковскую застрелили в Москве в подъезде 7 октября 2006 года. Мотивом преступления следствие считает ее журналистскую деятельность, заказчиков убийства не нашли.
В 2014 году Мосгорсуд приговорил к пожизненным срокам обвиняемых в исполнении убийства Рустама Махмудова и Лом-Али Гайтукаева. Их сообщники Ибрагим Махмудов, Джабраил Махмудов (братья Рустама) и бывший милиционер Сергей Хаджикурбанов получили 12, 13,5 и 20 лет колонии строгого режима. Бывшего сотрудника ГУВД Москвы Дмитрия Павлюченкова, помогавшего убийцам, осудили на 11 лет.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоДмитрий ПесковРоссияАнна ПолитковскаяСергей Хаджикурбанов
 
 
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