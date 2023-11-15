https://ria.ru/20231115/peskov-1909559564.html

Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС

Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС - РИА Новости, 15.11.2023

Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об иск Турции против премьера Израиля, заявил, что РФ не признает Международный уголовный... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:26

2023-11-15T12:26

2023-11-15T12:32

турция

израиль

россия

международный уголовный суд

политика

дмитрий песков

биньямин нетаньяху

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об иск Турции против премьера Израиля, заявил, что РФ не признает Международный уголовный суд (МУС), поэтому нечего комментировать.Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху с требованием к Международному уголовному суду судить его за геноцид в секторе Газа."Вы знаете, что мы МУС не признаем, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данной инициативе.

https://ria.ru/20231115/si-1909559131.html

турция

израиль

россия

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турция, израиль, россия, международный уголовный суд, политика, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году