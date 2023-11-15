https://ria.ru/20231115/peskov-1909559564.html
Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС
Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС - РИА Новости, 15.11.2023
Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об иск Турции против премьера Израиля, заявил, что РФ не признает Международный уголовный... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:26
2023-11-15T12:26
2023-11-15T12:32
турция
израиль
россия
международный уголовный суд
политика
дмитрий песков
биньямин нетаньяху
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590557162_0:0:2985:1680_1920x0_80_0_0_9b8ae8186653c2ece9baefc689bcf279.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию об иск Турции против премьера Израиля, заявил, что РФ не признает Международный уголовный суд (МУС), поэтому нечего комментировать.Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что генпрокуратура Стамбула направила в министерство юстиции Турции запрос на возбуждение уголовного дела в отношении израильского премьера Биньямина Нетаньяху с требованием к Международному уголовному суду судить его за геноцид в секторе Газа."Вы знаете, что мы МУС не признаем, не являемся участниками Римского статута, поэтому здесь нам нечего комментировать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, как в Кремле относятся к данной инициативе.
https://ria.ru/20231115/si-1909559131.html
турция
израиль
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/17/1590557162_254:0:2985:2048_1920x0_80_0_0_37b83be71d7e17a5762b05ccf13fcac6.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
турция, израиль, россия, международный уголовный суд, политика, дмитрий песков, биньямин нетаньяху, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Турция, Израиль, Россия, Международный уголовный суд, Политика, Дмитрий Песков, Биньямин Нетаньяху, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Песков прокомментировал иск Турции против Израиля в МУС
Песков: Россия не признает МУС, тут комментировать нечего