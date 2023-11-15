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Оставленная родными в Мексике пенсионерка приходит в себя после дороги - РИА Новости, 15.11.2023
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20:19 15.11.2023 (обновлено: 20:58 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pensionerka-1909687675.html
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приходит в себя после дороги
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приходит в себя после дороги - РИА Новости, 15.11.2023
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приходит в себя после дороги
Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили на пороге консульства в Мехико, приходит в себя в Москве, а затем отправится в Воронеж, сообщил РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T20:19
2023-11-15T20:58
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мексика
сша
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ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили на пороге консульства в Мехико, приходит в себя в Москве, а затем отправится в Воронеж, сообщил представитель областного правительства. "Сейчас находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион. Выражаем благодарность мэрии Москвы за посредничество и теплый прием гражданки России", — сказал он.По словам чиновника, женщину готовы разместить в обновленном пансионате Каширского района. &quot;Известно, что у нее уже есть планы по ведению определенной деятельности в регионе. Специальные службы готовы их обсудить по приезде Валентины Котовой в Воронеж&quot;, — добавил представитель облправительства.Ранее в среду в МИД сообщили, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников отправили в Москву 73-летнюю пенсионерку. В прошлом году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Пожилую женщину они оставили на пороге российского диппредставительства с вещами, но без денег.Как рассказал консул Александр Иващенко, Котова не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением. В России у пенсионерки нет никаких родственников и не осталось жилья.В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие депутаты пообещали обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь женщине.
https://ria.ru/20231115/rossiyanka-1909631212.html
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москва, мексика, сша, общество, мехико (штат), россия
Москва, Мексика, США, Общество, Мехико (штат), Россия
Оставленная родными в Мексике пенсионерка приходит в себя после дороги

Оставленная родственниками в Мехико россиянка Котова приходит в себя в Москве

© Консульство России в МексикеРоссиянка Валентина Котова в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
© Консульство России в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили на пороге консульства в Мехико, приходит в себя в Москве, а затем отправится в Воронеж, сообщил представитель областного правительства.
"Сейчас находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион. Выражаем благодарность мэрии Москвы за посредничество и теплый прием гражданки России", — сказал он.
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По словам чиновника, женщину готовы разместить в обновленном пансионате Каширского района.
«

"Известно, что у нее уже есть планы по ведению определенной деятельности в регионе. Специальные службы готовы их обсудить по приезде Валентины Котовой в Воронеж", — добавил представитель облправительства.

Ранее в среду в МИД сообщили, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников отправили в Москву 73-летнюю пенсионерку. В прошлом году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Пожилую женщину они оставили на пороге российского диппредставительства с вещами, но без денег.
Как рассказал консул Александр Иващенко, Котова не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением. В России у пенсионерки нет никаких родственников и не осталось жилья.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие депутаты пообещали обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь женщине.
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