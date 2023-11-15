Оставленная родными в Мексике пенсионерка приходит в себя после дороги
Оставленная родственниками в Мехико россиянка Котова приходит в себя в Москве
© Консульство России в МексикеРоссиянка Валентина Котова в Мексике
© Консульство России в Мексике
Россиянка Валентина Котова в Мексике
ВОРОНЕЖ, 15 ноя — РИА Новости. Пожилая россиянка Валентина Котова, которую родственники бросили на пороге консульства в Мехико, приходит в себя в Москве, а затем отправится в Воронеж, сообщил представитель областного правительства.
"Сейчас находится в Москве и приходит в себя после долгой дороги. Сотрудники Министерства соцзащиты Воронежской области после 11 часов 16 ноября будут связываться с Валентиной Котовой, чтобы уточнить ее дальнейший путь в наш регион. Выражаем благодарность мэрии Москвы за посредничество и теплый прием гражданки России", — сказал он.
По словам чиновника, женщину готовы разместить в обновленном пансионате Каширского района.
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"Известно, что у нее уже есть планы по ведению определенной деятельности в регионе. Специальные службы готовы их обсудить по приезде Валентины Котовой в Воронеж", — добавил представитель облправительства.
Ранее в среду в МИД сообщили, что сотрудники российского консульства в Мехико при помощи соотечественников отправили в Москву 73-летнюю пенсионерку. В прошлом году Котова продала все имущество и приехала в Мексику с сыном и его женой, которые собирались нелегально перебраться в США. Пересечь границу они не смогли, но позднее получили возможность переехать по программе для украинских беженцев. Пожилую женщину они оставили на пороге российского диппредставительства с вещами, но без денег.
Как рассказал консул Александр Иващенко, Котова не может ходить из-за болей в спине и передвигается на коляске. Кроме того, у нее проблемы с давлением. В России у пенсионерки нет никаких родственников и не осталось жилья.
В свою очередь, глава комитета Госдумы по делам СНГ и связям с соотечественниками Леонид Калашников и другие депутаты пообещали обратиться к вице-премьеру Татьяне Голиковой, чтобы помочь женщине.