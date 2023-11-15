https://ria.ru/20231115/pavlov-1909549390.html

Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов - РИА Новости, 15.11.2023

Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в среду в возрасте 46 лет, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T11:46

2023-11-15T11:46

2023-11-15T11:47

пензенская область

общество

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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в среду в возрасте 46 лет, сообщила прокуратура региона. "Пятнадцатого ноября 2023 года ушел из жизни старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры РФ Павлов Алексей Борисович... Коллектив органов прокуратуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Павлова. Прощание состоится 16 ноября 2023 года с 10 до 12 часов в помещении ГАУК Пензенской области "Центр культурного развития "Дом офицеров". Похороны состоятся на родине А.Б. Павлова в Чувашской республике", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что Павлов скончался после тяжелой продолжительной болезни. Правительство области в Telegram-канале сообщает, что губернатор Олег Мельниченко, депутаты и члены правительства области выразили соболезнования родным и близким прокурора. "Алексей Борисович был профессионалом высочайшего уровня, грамотным руководителем, честным и принципиальным человеком. Он успел внести значительный вклад в укрепление законности правопорядка, в проведение государственной политики, реализацию прав и свобод граждан на территории Пензенской области. Добрая память о нем останется в наших сердцах", - говорится в сообщении. Алексей Борисович Павлов родился 14 июня 1977 года. С 2000 года служил в органах прокуратуры Ульяновской области, Башкирии и Самарской области, пройдя путь от старшего помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до заместителя прокурора Самарской области. В декабре 2021 года был назначен прокурором Пензенской области.

пензенская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

пензенская область, общество