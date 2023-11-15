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Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов - РИА Новости, 15.11.2023
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11:46 15.11.2023 (обновлено: 11:47 15.11.2023)
https://ria.ru/20231115/pavlov-1909549390.html
Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов
Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов - РИА Новости, 15.11.2023
Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов
Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в среду в возрасте 46 лет, сообщила прокуратура региона. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T11:46
2023-11-15T11:47
пензенская область
общество
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в среду в возрасте 46 лет, сообщила прокуратура региона. "Пятнадцатого ноября 2023 года ушел из жизни старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры РФ Павлов Алексей Борисович... Коллектив органов прокуратуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Павлова. Прощание состоится 16 ноября 2023 года с 10 до 12 часов в помещении ГАУК Пензенской области "Центр культурного развития "Дом офицеров". Похороны состоятся на родине А.Б. Павлова в Чувашской республике", - говорится в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что Павлов скончался после тяжелой продолжительной болезни. Правительство области в Telegram-канале сообщает, что губернатор Олег Мельниченко, депутаты и члены правительства области выразили соболезнования родным и близким прокурора. "Алексей Борисович был профессионалом высочайшего уровня, грамотным руководителем, честным и принципиальным человеком. Он успел внести значительный вклад в укрепление законности правопорядка, в проведение государственной политики, реализацию прав и свобод граждан на территории Пензенской области. Добрая память о нем останется в наших сердцах", - говорится в сообщении. Алексей Борисович Павлов родился 14 июня 1977 года. С 2000 года служил в органах прокуратуры Ульяновской области, Башкирии и Самарской области, пройдя путь от старшего помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до заместителя прокурора Самарской области. В декабре 2021 года был назначен прокурором Пензенской области.
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пензенская область, общество
Пензенская область, Общество
Умер прокурор Пензенской области Алексей Павлов

Прокурор Пензенской области Алексей Павлов умер в 46 лет после болезни

© Фото : Прокуратура Пензенской областиПрокурор Пензенской области Алексей Павлов
Прокурор Пензенской области Алексей Павлов - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© Фото : Прокуратура Пензенской области
Прокурор Пензенской области Алексей Павлов. Архивное фото
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САРАТОВ, 15 ноя - РИА Новости. Прокурор Пензенской области Алексей Павлов скончался в среду в возрасте 46 лет, сообщила прокуратура региона.
«
"Пятнадцатого ноября 2023 года ушел из жизни старший советник юстиции, почетный работник прокуратуры РФ Павлов Алексей Борисович... Коллектив органов прокуратуры выражает глубокие соболезнования родным и близким Алексея Павлова. Прощание состоится 16 ноября 2023 года с 10 до 12 часов в помещении ГАУК Пензенской области "Центр культурного развития "Дом офицеров". Похороны состоятся на родине А.Б. Павлова в Чувашской республике", - говорится в сообщении.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что Павлов скончался после тяжелой продолжительной болезни.
Правительство области в Telegram-канале сообщает, что губернатор Олег Мельниченко, депутаты и члены правительства области выразили соболезнования родным и близким прокурора.
«
"Алексей Борисович был профессионалом высочайшего уровня, грамотным руководителем, честным и принципиальным человеком. Он успел внести значительный вклад в укрепление законности правопорядка, в проведение государственной политики, реализацию прав и свобод граждан на территории Пензенской области. Добрая память о нем останется в наших сердцах", - говорится в сообщении.
Алексей Борисович Павлов родился 14 июня 1977 года. С 2000 года служил в органах прокуратуры Ульяновской области, Башкирии и Самарской области, пройдя путь от старшего помощника прокурора Ленинского района Ульяновска до заместителя прокурора Самарской области. В декабре 2021 года был назначен прокурором Пензенской области.
 
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