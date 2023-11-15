https://ria.ru/20231115/oon-1909565588.html

В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе

В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 15.11.2023

В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе

Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:52

2023-11-15T12:52

2023-11-15T12:52

в мире

израиль

мартин гриффитс

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909323786_0:102:1101:721_1920x0_80_0_0_ab71e14eb4a57b52b749e001e0c5a0f9.jpg

МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не место для сражений. Он добавил, что защита пациентов и медперсонала должна быть важнее всех других вопросов. "Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских должна быть превыше всех остальных вопросов. Больницы - не место для боевых действий", - говорится в сообщении Гриффитса в соцсети X. Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам.

израиль

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, мартин гриффитс, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году