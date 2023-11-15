Рейтинг@Mail.ru
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:52 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/oon-1909565588.html
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:52
2023-11-15T12:52
в мире
израиль
мартин гриффитс
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909323786_0:102:1101:721_1920x0_80_0_0_ab71e14eb4a57b52b749e001e0c5a0f9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не место для сражений. Он добавил, что защита пациентов и медперсонала должна быть важнее всех других вопросов. "Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских должна быть превыше всех остальных вопросов. Больницы - не место для боевых действий", - говорится в сообщении Гриффитса в соцсети X. Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам.
израиль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909323786_62:0:1041:734_1920x0_80_0_0_91c6e7545ddd76b7d3fa97919bf57bb7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, мартин гриффитс, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Мартин Гриффитс, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе

Замгенсека ООН потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа"

© РИА Новости / Тарек Алиян | Перейти в медиабанкЛюди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа
Люди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Тарек Алиян
Перейти в медиабанк
Люди переносят тело погибшего человека на территории больницы Аль-Шифы в городе Газа
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не место для сражений.
Он добавил, что защита пациентов и медперсонала должна быть важнее всех других вопросов.
«
"Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских должна быть превыше всех остальных вопросов. Больницы - не место для боевых действий", - говорится в сообщении Гриффитса в соцсети X.
Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам.
 
В миреИзраильМартин ГриффитсООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала