https://ria.ru/20231115/oon-1909565588.html
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе - РИА Новости, 15.11.2023
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе
Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не... РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:52
2023-11-15T12:52
2023-11-15T12:52
в мире
израиль
мартин гриффитс
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909323786_0:102:1101:721_1920x0_80_0_0_ab71e14eb4a57b52b749e001e0c5a0f9.jpg
МОСКВА, 15 ноя - РИА Новости. Замгенсека ООН по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа" в секторе Газа, заявил, что больницы - не место для сражений. Он добавил, что защита пациентов и медперсонала должна быть важнее всех других вопросов. "Я потрясен сообщениями о военных рейдах в больнице "Аш-Шифа" в Газе. Защита новорожденных, пациентов, медицинского персонала и всех гражданских должна быть превыше всех остальных вопросов. Больницы - не место для боевых действий", - говорится в сообщении Гриффитса в соцсети X. Ранее армия обороны Израиля заявила, что проводит "точную и целенаправленную" операцию в медцентре "Аш-Шифа" и стремится не навредить гражданским лицам.
израиль
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909323786_62:0:1041:734_1920x0_80_0_0_91c6e7545ddd76b7d3fa97919bf57bb7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, израиль, мартин гриффитс, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Мартин Гриффитс, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В ООН заявили, что потрясены из-за операции Израиля в "Аш-Шифа" в Газе
Замгенсека ООН потрясен сообщениями о военной операции в больнице "Аш-Шифа"