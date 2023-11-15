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В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня - РИА Новости, 15.11.2023
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12:16 15.11.2023
https://ria.ru/20231115/ogon-1909557075.html
В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня
В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня - РИА Новости, 15.11.2023
В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня
Полиция задержала двух девушек, которые прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. РИА Новости, 15.11.2023
2023-11-15T12:16
2023-11-15T12:16
происшествия
россия
волгоград
волгоградская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух девушек, которые прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. "Ночью 15 ноября 2023 года две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленницы задержаны нарядом патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов Волгограда. По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.
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россия
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происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Россия, Волгоград, Волгоградская область, Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня

Полиция задержала двух девушек, прикуривших от Вечного огня в Волгограде

© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 15.11.2023
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Сотрудник полиции. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух девушек, которые прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области.
"Ночью 15 ноября 2023 года две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленницы задержаны нарядом патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов Волгограда.
По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.
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ПроисшествияРоссияВолгоградВолгоградская областьМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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