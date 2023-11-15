https://ria.ru/20231115/ogon-1909557075.html

В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня

В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня - РИА Новости, 15.11.2023

В Волгограде две девушки прикурили от Вечного огня

Полиция задержала двух девушек, которые прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T12:16

2023-11-15T12:16

2023-11-15T12:16

происшествия

россия

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волгоградская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 ноя - РИА Новости. Полиция задержала двух девушек, которые прикурили сигареты от Вечного огня в Волгограде, сообщает ГУМВД России по Волгоградской области. "Ночью 15 ноября 2023 года две неизвестные прикурили сигареты от Вечного огня братской могилы на Аллее Героев в Центральном районе города-героя. Злоумышленницы задержаны нарядом патрульно-постовой службы", - говорится в сообщении. Ими оказались 21-летняя и 24-летняя студентки одного из вузов Волгограда. По данному факту полиция проводит проверку, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Надругательство над телами умерших и местами их захоронения". Статья предусматривает наказание в виде штрафа до 40 тысяч рублей или исправительные работы на срок до года.

https://ria.ru/20230516/ogon-1872155046.html

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волгоград

волгоградская область

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, волгоград, волгоградская область, министерство внутренних дел рф (мвд россии)