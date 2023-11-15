https://ria.ru/20231115/odkb-1909635660.html

ОДКБ не обозначила зону своей ответственности в Армении, заявил Пашинян

ОДКБ не обозначила зону своей ответственности в Армении, заявил Пашинян - РИА Новости, 15.11.2023

ОДКБ не обозначила зону своей ответственности в Армении, заявил Пашинян

Глава армянского правительства Никол Пашинян в среду вновь заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обозначила зону своей... РИА Новости, 15.11.2023

2023-11-15T17:00

2023-11-15T17:00

2023-11-15T17:00

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ЕРЕВАН, 15 ноя - РИА Новости. Глава армянского правительства Никол Пашинян в среду вновь заявил, что Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не обозначила зону своей ответственности в Армении. Так в ходе правительственного часа в парламенте Пашинян прокомментировал неучастие представителей Армении в ряде заседаний в рамках организации, отвечая на вопрос, готовится ли почва для выхода из ОДКБ. "Я не готовлю никакую почву, так как такая почва либо есть, либо ее нет... Нашему обществу непонятно, почему мы каждый раз едем, повторяем одно и то же, говорим, и возвращаемся, не получив никакого ответа... ОДКБ отказывается обозначать свою зону ответственности в Армении, а это может означать, что Армения, в подобных условиях просто молча участвуя, может присоединиться к этой логике, которая каким-либо образом ставит под сомнение территориальную целостность и суверенитет страны", - сказал Пашинян. По его словам, Армения не отказывалась принимать миссию ОДКБ на границе с Азербайджаном, но просила организацию разъяснить зону своей ответственности в республике. "ОДКБ этого не сделала, и пока она этого не сделала, мы не можем принять такую миссию, так как получится, что мы легитимизируем размытое представление об Армении и в этих условиях легитимизируем вторжения Азербайджана", - заявил Пашинян. Он также заявил, что ОДКБ не должным образом реагировала на вызовы, с которыми сталкивалась Армения, и это повторялось несколько раз. Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян проинформировал в телефонном разговоре с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, что не сможет принять участие в саммите ОДКБ в Минске 23 ноября. Двадцать шестого октября Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, республику на мероприятиях представлял вице-премьер страны Мгер Григорян. Премьер Армении также не приехал на саммит СНГ, который проходил в Бишкеке 13 октября. В мае глава военного ведомства Армении Сурен Папикян не участвовал в заседании Совета министров обороны ОДКБ в Минске. В сентябре Армения не направила спасателей на учения стран ОДКБ, которые прошли в сентябре в Белоруссии, а до этого власти Армении сочли нецелесообразным проведение в республике учений миротворческих контингентов ОДКБ "Нерушимое братство-2023".

https://ria.ru/20231013/armeniya-1902582972.html

https://ria.ru/20231115/armeniya-1909480844.html

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армения, в мире, никол пашинян, одкб, белоруссия, александр лукашенко, снг